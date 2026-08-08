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۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۰۸

افزایش ابر و وزش باد در لرستان؛ احتمال بارش‌های پراکنده در برخی نقاط

افزایش ابر و وزش باد در لرستان؛ احتمال بارش‌های پراکنده در برخی نقاط

خرم‌آباد - مدیرکل هواشناسی لرستان گفت: از امروز تا اواخر هفته جاری، افزایش پوشش ابر و وزش باد قابل‌ملاحظه تا نسبتاً شدید لحظه‌ای در نقاط مختلف استان پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز مرادپور ظهر شنبه با اشاره به تحلیل نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی به رسانه‌ها اظهار داشت: بررسی آخرین داده‌های هواشناسی نشان می‌دهد شرایط جوی استان لرستان طی روزهای پیش‌رو با افزایش پوشش ابر و افزایش سرعت وزش باد همراه خواهد بود.

وزش باد قابل‌ملاحظه در نقاط مختلف استان

مدیرکل هواشناسی لرستان افزود: از امروز تا اواخر هفته جاری، در همه نقاط استان افزایش سرعت وزش باد پیش‌بینی می‌شود که در برخی ساعات می‌تواند به بازه قابل‌ملاحظه و نسبتاً شدید لحظه‌ای برسد.

وی همچنین با اشاره به وضعیت ناپایداری‌های جوی در استان گفت: طی امروز و به‌ویژه در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، به دلیل افزایش تراکم ابرها و بالا بودن شاخص‌های ناپایداری، در برخی نقاط استان احتمال وقوع بارش‌های خفیف و پراکنده وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی لرستان ادامه داد: این بارش‌ها در برخی مناطق ممکن است به صورت رگباری و همراه با رعدوبرق رخ دهد، بنابراین احتمال تغییرات کوتاه‌مدت شرایط جوی در ساعات بعدازظهر و اوایل شب وجود دارد.

ماندگاری هوای گرم طی ۴۸ ساعت آینده

مرادپور در ادامه با اشاره به نوسانات دمایی استان خاطرنشان کرد: طی ۴۸ ساعت آینده همچنان هوای گرم بر روی جو منطقه ماندگار خواهد بود و تغییر محسوسی در شرایط گرمایی استان انتظار نمی‌رود.

وی بر ضرورت مدیریت مصرف منابع در روزهای گرم تأکید کرد و گفت: با توجه به تداوم گرما، صرفه‌جویی در مصرف آب و برق باید مورد توجه جدی شهروندان قرار گیرد.

مدیرکل هواشناسی لرستان در پایان از شهروندان خواست با توجه به تغییرات جوی و ماندگاری هوای گرم، ضمن توجه به اطلاعیه‌ها و هشدارهای هواشناسی، نسبت به مدیریت مصرف آب و انرژی اهتمام بیشتری داشته باشند.

کد مطلب 6911241

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    نظرات

    • مریم IR ۰۱:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
      0 0
      پاسخ
      کاش زودتر پاییز بیاد با بارون های قشنگش

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