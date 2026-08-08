به گزارش خبرنگار مهر، بهروز مرادپور ظهر شنبه با اشاره به تحلیل نقشهها و مدلهای هواشناسی به رسانهها اظهار داشت: بررسی آخرین دادههای هواشناسی نشان میدهد شرایط جوی استان لرستان طی روزهای پیشرو با افزایش پوشش ابر و افزایش سرعت وزش باد همراه خواهد بود.
وزش باد قابلملاحظه در نقاط مختلف استان
مدیرکل هواشناسی لرستان افزود: از امروز تا اواخر هفته جاری، در همه نقاط استان افزایش سرعت وزش باد پیشبینی میشود که در برخی ساعات میتواند به بازه قابلملاحظه و نسبتاً شدید لحظهای برسد.
وی همچنین با اشاره به وضعیت ناپایداریهای جوی در استان گفت: طی امروز و بهویژه در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، به دلیل افزایش تراکم ابرها و بالا بودن شاخصهای ناپایداری، در برخی نقاط استان احتمال وقوع بارشهای خفیف و پراکنده وجود دارد.
مدیرکل هواشناسی لرستان ادامه داد: این بارشها در برخی مناطق ممکن است به صورت رگباری و همراه با رعدوبرق رخ دهد، بنابراین احتمال تغییرات کوتاهمدت شرایط جوی در ساعات بعدازظهر و اوایل شب وجود دارد.
ماندگاری هوای گرم طی ۴۸ ساعت آینده
مرادپور در ادامه با اشاره به نوسانات دمایی استان خاطرنشان کرد: طی ۴۸ ساعت آینده همچنان هوای گرم بر روی جو منطقه ماندگار خواهد بود و تغییر محسوسی در شرایط گرمایی استان انتظار نمیرود.
وی بر ضرورت مدیریت مصرف منابع در روزهای گرم تأکید کرد و گفت: با توجه به تداوم گرما، صرفهجویی در مصرف آب و برق باید مورد توجه جدی شهروندان قرار گیرد.
مدیرکل هواشناسی لرستان در پایان از شهروندان خواست با توجه به تغییرات جوی و ماندگاری هوای گرم، ضمن توجه به اطلاعیهها و هشدارهای هواشناسی، نسبت به مدیریت مصرف آب و انرژی اهتمام بیشتری داشته باشند.
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