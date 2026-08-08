هواشناسی: وضعیت جوی اصفهان پایدار است

کامران طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس آخرین نقشه های پیش یابی هواشناسی طی پنج روز آینده آسمان در سطح استان به صورت صاف و در ساعات عصر و شب افزایش ابر و گاهی وزش باد به نسبت شدید پیش‌بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده تغییر محسوسی ندارد، گفت: بادرود از توابع شهرستان نطنز با بیشینه دمای ۳۸ درجه سلسیوس بالای صفر و بویین میاندشت با کمینه دمای ۱۷ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان خواهند بود.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان اضافه کرد: دمای شهر اصفهان (مرکز استان) نیز در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۵ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به ۲۲درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.