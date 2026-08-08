رئیس بنیاد مستضعفان مهمان خبرگزاری مهر شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین دهقان رئیس بنیاد مستضعفان، امروز(شنبه) با حضور در خبرگزاری مهر، ضمن بازدید از بخشهای مختلف این مجموعه، با مدیرعامل خبرگزاری مهر دیدار و گفتگو کرد.
دهقان همچنین در جریان این حضور، در گفتگویی با خبرنگار خبرگزاری مهر به تشریح دیدگاهها و مواضع خود درباره مهمترین مسائل و موضوعات مرتبط با حوزه فعالیت بنیاد مستضعفان پرداخت.
این حضور همزمان با فرارسیدن ۱۷ مرداد، روز خبرنگار، انجام شد و رئیس بنیاد مستضعفان در این دیدار ضمن تبریک روز خبرنگار، بر اهمیت و جایگاه رسانه و خبرنگاران در اطلاعرسانی تأکید کرد.
گفتگوی تفصیلی حسین دهقان، رئیس بنیاد مستضعفان طی روزهای آینده منتشر خواهد شد.
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