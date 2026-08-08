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۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۴۱

همزمان با روز خبرنگار؛

رئیس بنیاد مستضعفان مهمان خبرگزاری مهر شد

رئیس بنیاد مستضعفان مهمان خبرگزاری مهر شد

حسین دهقان، رئیس بنیاد مستضعفان، همزمان با روز خبرنگار در خبرگزاری مهر حضور یافت و گفتگوی تفصیلی وی به‌زودی منتشر می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین دهقان رئیس بنیاد مستضعفان، امروز(شنبه) با حضور در خبرگزاری مهر، ضمن بازدید از بخش‌های مختلف این مجموعه، با مدیرعامل خبرگزاری مهر دیدار و گفتگو کرد.

دهقان همچنین در جریان این حضور، در گفتگویی با خبرنگار خبرگزاری مهر به تشریح دیدگاه‌ها و مواضع خود درباره مهم‌ترین مسائل و موضوعات مرتبط با حوزه فعالیت بنیاد مستضعفان پرداخت.

همزمان با روز خبرنگار؛ رئیس بنیاد مستضعفان مهمان خبرگزاری مهر شد

این حضور همزمان با فرارسیدن ۱۷ مرداد، روز خبرنگار، انجام شد و رئیس بنیاد مستضعفان در این دیدار ضمن تبریک روز خبرنگار، بر اهمیت و جایگاه رسانه و خبرنگاران در اطلاع‌رسانی تأکید کرد.

گفتگوی تفصیلی حسین دهقان، رئیس بنیاد مستضعفان طی روزهای آینده منتشر خواهد شد.

همزمان با روز خبرنگار؛ رئیس بنیاد مستضعفان مهمان خبرگزاری مهر شد

کد مطلب 6911398
زهره آقاجانی

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