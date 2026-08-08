به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری عصر شنبه در جمع خبرنگاران ضمن قدردانی از برگزارکنندگان رویداد مسابقات ساحلی، اظهار کرد: ورزش یکی از مؤلفه‌های اصلی نشاط و سلامت اجتماعی است، شهرستان بوشهر با برخورداری از ظرفیت‌های بین‌نظیر ساحلی بستر مناسبی برای توسعه رشته‌های مختلف ورزشی به‌ویژه والیبال ساحلی فراهم کرده است.

وی ادامه داد و گفت: برگزاری چنین رقابت‌هایی ضمن ایجاد فضایی رقابتی میان ورزشکاران گامی مؤثر در ارتقای سطح فنی این رشته در استان محسوب می‌شود.

فرماندار بوشهر با اشاره به سیاست‌های دولت در گسترش زیرساخت‌های ورزشی، گفت: ازجمله سیاست‌های دولت چهاردهم توسعه فضاها و زیرساخت‌های ورزشی در سراسر کشور است، در شهرستان بوشهر مجتمع ورزشی خلیج فارس شامل سالن تخصصی ژیمناستیک، سالن تیراندازی ورزش‌های توپی و سایر رشته‌ها در هفته دولت به بهره‌برداری خواهد رسید.

فرماندار شهرستان بوشهر با اشاره به ظرفیت ورزش‌های ساحلی، افزود: با توجه به ظرفیت‌های بی‌نظیر ساحلی شهرستان برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای توسعه ورزش‌های ساحلی در شهرستان انجام شده است.

وی همچنین با بیان اینکه توسعه ورزش نیازمند هم‌افزایی همه دستگاه‌هاست، تصریح کرد: برای تحقق اهداف توسعه ورزش در شهرستان نیازمند همکاری و هم‌افزایی همه دستگاه‌های اجرایی شهرداری‌ها و نهادهای مرتبط هستیم.

فرماندار بوشهر برگزاری این مسابقات را گامی مهم در جهت توسعه ورزش قهرمانی دانست و بیان کرد: ایجاد فضای رقابتی و برگزاری مسابقات منظم نقش مؤثری در شناسایی استعدادهای برتر و ارتقای سطح فنی ورزشکاران دارد.

وی همچنین در پایان با قدردانی از همه دست‌اندرکاران برگزاری مسابقات، تصریح کرد: از تمامی عوامل اجرایی داوران مربیان و ورزشکارانی که در برگزاری این رقابت‌ها مشارکت داشتند، صمیمانه قدردانی می‌کنم و برای همه جوانان ورزشکار شهرستان آرزوی موفقیت و سربلندی دارم.

گفتنی است رقابت‌های قهرمانی والیبال ساحلی استان بوشهر در زمین ساحلی مجتمع پویندگان راه امام خمینی (ره) با حضور ۱۱ تیم از شهرستان‌های مختلف استان و با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) برگزار شد.



در پایان مرحله مقدماتی تیم‌های امید آیندگان برتر بوشهر امید آیندگان نوین بوشهر دلند الکترونیک دشتستان و آرمان دشتستان جواز حضور در مرحله نهایی را کسب کردند.