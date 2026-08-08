به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر دریایی عصر شنبه در مراسم گرامیداشت روز خبرنگار که به همت صداوسیمای مرکز کردستان برگزار شد ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه رسانه اظهار کرد: روز خبرنگار یادآور رشادت و مظلومیت خبرنگارانی است که در مسیر انجام رسالت حرفه‌ای خود جان باختند و شهید محمود صارمی و دیگر شهدای رسانه، الگوی ماندگار این عرصه هستند.

وی با اشاره به جایگاه رسانه در تحولات سیاسی و اجتماعی افزود: رسانه یکی از ارکان مهم حاکمیت و از مؤثرترین ابزارهای شکل‌دهی به افکار عمومی است و هیچ تحول مهم سیاسی و اجتماعی بدون نقش‌آفرینی رسانه‌ها نمی‌تواند به درستی برای جامعه روایت شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان با بیان اینکه رسانه‌ها باید از ظرفیت شبکه‌ای و هم‌افزایی برخوردار باشند، ادامه داد: زمانی که رسانه‌ها با وجود تفاوت در نگاه‌ها، سلایق و رویکردها در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، می‌توانند یک روایت منسجم، دقیق و اثرگذار از واقعیت‌های جامعه ارائه کنند.

دریایی عنوان کرد: تجربه رسانه‌ای استان کردستان در مناسبت‌ها و رخدادهای مختلف از جمله جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان، حوادث دی‌ماه و همچنین ایام اربعین نشان داد که هرگاه رسانه‌ها در کنار یکدیگر قرار گرفته و به صورت هماهنگ عمل کرده‌اند، خروجی کار آنها روایت مناسب و شایسته‌ای از ظرفیت‌های استان بوده است.

وی با تأکید بر تأثیرگذاری روایت رسانه‌ای بر افکار عمومی گفت: مردم بسیاری از مسائل را از دریچه روایت رسانه‌ها دنبال می‌کنند و تحلیل‌ها و قضاوت‌های آنان تا حد زیادی تحت تأثیر این روایت‌ها قرار دارد؛ بنابراین رسانه‌ها مسئولیت سنگینی در قبال جامعه بر عهده دارند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان خاطرنشان کرد: امروز جریان رسانه‌ای در دنیا صرفاً به انتشار خبر اکتفا نمی‌کند، بلکه با انتخاب زاویه نگاه، تنظیم روایت و معنا دادن به واقعیت‌ها، افکار عمومی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و در چنین شرایطی رسانه‌های داخلی نیز باید با دقت و مسئولیت بیشتری به روایت واقعیت‌های جامعه بپردازند.

دریایی، آرام‌سازی فضای جامعه را یکی از مهم‌ترین انتظارات از رسانه‌ها دانست و افزود: کشور شرایط ویژه‌ای را پشت سر می‌گذارد و مسائلی همچون جنگ، گرانی، ناترازی‌ها و برخی مشکلات اجتماعی و اقتصادی، فشارهایی را به جامعه وارد کرده است؛ در چنین شرایطی رسانه‌ها می‌توانند با تقویت امید و آرامش، زمینه افزایش تاب‌آوری اجتماعی را فراهم کنند.

وی بیان کرد: رسانه‌ها باید در کنار اطلاع‌رسانی دقیق، ظرفیت‌های امیدآفرین جامعه و دستاوردهای کشور را نیز برای مردم روایت کنند تا جامعه در برابر فشارها و مشکلات از توان بیشتری برای ایستادگی و عبور از بحران‌ها برخوردار باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان همچنین بر ضرورت تقویت همدلی و برادری در جامعه تأکید کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین وظایف رسانه‌ها در شرایط کنونی، کمک به تقویت انسجام اجتماعی است و این امر با روایت درست از موفقیت‌ها، ظرفیت‌ها و جلوه‌های همبستگی مردم امکان‌پذیر خواهد بود.

دریایی با اشاره به عملکرد رسانه‌های کردستان در ایام اربعین اظهار کرد: خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای استان در این ایام توانستند تصویری متفاوت و واقعی از فرهنگ، مهمان‌نوازی و وحدت مردم کردستان به کشور ارائه کنند.

وی افزود: در مرز باشماق و همچنین مواکب شهرستان‌های مختلف استان، صحنه‌های زیبایی از همراهی و همدلی برادران اهل سنت و تشیع در میزبانی از زائران اربعین حسینی شکل گرفت که رسانه‌های استان به خوبی این جلوه‌ها را به تصویر کشیدند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان تصریح کرد: آنچه در ایام اربعین از استان کردستان به سراسر کشور مخابره شد، یک پیام روشن داشت و آن اینکه وحدت در کردستان یک راهبرد است.

دریایی با اشاره به محبت مردم اهل سنت کردستان نسبت به اهل بیت(ع) و خاندان پیامبر(ص) گفت: این محبت ریشه‌ای دیرینه دارد و در آثار و اشعار بزرگان اهل سنت نیز نمونه‌های فراوانی از ارادت به خاندان پیامبر اکرم(ص) مشاهده می‌شود.

وی ادامه داد: جلوه‌های وحدت و محبت مردم کردستان به اهل بیت(ع) در ایام اربعین بار دیگر نشان داد که اشتراکات دینی و فرهنگی می‌تواند زمینه‌ساز همدلی و انسجام هرچه بیشتر در جامعه باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان در پایان ضمن قدردانی از تلاش خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای استان گفت: رسانه‌ها در روایت این ظرفیت‌ها نقش مهمی ایفا کردند و مجموعه فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز خود را خادم اهالی رسانه می‌داند و تلاش می‌کند در مسیر حمایت از این قشر و تحقق مطالبات و عدالت رسانه‌ای گام بردارد.