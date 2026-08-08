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۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۵۲

دریایی: رسانه‌ها روایتگر وحدت و آرامش در جامعه باشند

دریایی: رسانه‌ها روایتگر وحدت و آرامش در جامعه باشند

سنندج- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان گفت: خبرنگاران با تقویت امید، آرامش و همدلی می‌توانند به افزایش تاب‌آوری جامعه کمک کنند و تصویری واقعی از ظرفیت‌های وحدت‌آفرین کردستان ارائه دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر دریایی عصر شنبه در مراسم گرامیداشت روز خبرنگار که به همت صداوسیمای مرکز کردستان برگزار شد ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه رسانه اظهار کرد: روز خبرنگار یادآور رشادت و مظلومیت خبرنگارانی است که در مسیر انجام رسالت حرفه‌ای خود جان باختند و شهید محمود صارمی و دیگر شهدای رسانه، الگوی ماندگار این عرصه هستند.

وی با اشاره به جایگاه رسانه در تحولات سیاسی و اجتماعی افزود: رسانه یکی از ارکان مهم حاکمیت و از مؤثرترین ابزارهای شکل‌دهی به افکار عمومی است و هیچ تحول مهم سیاسی و اجتماعی بدون نقش‌آفرینی رسانه‌ها نمی‌تواند به درستی برای جامعه روایت شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان با بیان اینکه رسانه‌ها باید از ظرفیت شبکه‌ای و هم‌افزایی برخوردار باشند، ادامه داد: زمانی که رسانه‌ها با وجود تفاوت در نگاه‌ها، سلایق و رویکردها در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، می‌توانند یک روایت منسجم، دقیق و اثرگذار از واقعیت‌های جامعه ارائه کنند.

دریایی عنوان کرد: تجربه رسانه‌ای استان کردستان در مناسبت‌ها و رخدادهای مختلف از جمله جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان، حوادث دی‌ماه و همچنین ایام اربعین نشان داد که هرگاه رسانه‌ها در کنار یکدیگر قرار گرفته و به صورت هماهنگ عمل کرده‌اند، خروجی کار آنها روایت مناسب و شایسته‌ای از ظرفیت‌های استان بوده است.

وی با تأکید بر تأثیرگذاری روایت رسانه‌ای بر افکار عمومی گفت: مردم بسیاری از مسائل را از دریچه روایت رسانه‌ها دنبال می‌کنند و تحلیل‌ها و قضاوت‌های آنان تا حد زیادی تحت تأثیر این روایت‌ها قرار دارد؛ بنابراین رسانه‌ها مسئولیت سنگینی در قبال جامعه بر عهده دارند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان خاطرنشان کرد: امروز جریان رسانه‌ای در دنیا صرفاً به انتشار خبر اکتفا نمی‌کند، بلکه با انتخاب زاویه نگاه، تنظیم روایت و معنا دادن به واقعیت‌ها، افکار عمومی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و در چنین شرایطی رسانه‌های داخلی نیز باید با دقت و مسئولیت بیشتری به روایت واقعیت‌های جامعه بپردازند.

دریایی، آرام‌سازی فضای جامعه را یکی از مهم‌ترین انتظارات از رسانه‌ها دانست و افزود: کشور شرایط ویژه‌ای را پشت سر می‌گذارد و مسائلی همچون جنگ، گرانی، ناترازی‌ها و برخی مشکلات اجتماعی و اقتصادی، فشارهایی را به جامعه وارد کرده است؛ در چنین شرایطی رسانه‌ها می‌توانند با تقویت امید و آرامش، زمینه افزایش تاب‌آوری اجتماعی را فراهم کنند.

وی بیان کرد: رسانه‌ها باید در کنار اطلاع‌رسانی دقیق، ظرفیت‌های امیدآفرین جامعه و دستاوردهای کشور را نیز برای مردم روایت کنند تا جامعه در برابر فشارها و مشکلات از توان بیشتری برای ایستادگی و عبور از بحران‌ها برخوردار باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان همچنین بر ضرورت تقویت همدلی و برادری در جامعه تأکید کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین وظایف رسانه‌ها در شرایط کنونی، کمک به تقویت انسجام اجتماعی است و این امر با روایت درست از موفقیت‌ها، ظرفیت‌ها و جلوه‌های همبستگی مردم امکان‌پذیر خواهد بود.

دریایی با اشاره به عملکرد رسانه‌های کردستان در ایام اربعین اظهار کرد: خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای استان در این ایام توانستند تصویری متفاوت و واقعی از فرهنگ، مهمان‌نوازی و وحدت مردم کردستان به کشور ارائه کنند.

وی افزود: در مرز باشماق و همچنین مواکب شهرستان‌های مختلف استان، صحنه‌های زیبایی از همراهی و همدلی برادران اهل سنت و تشیع در میزبانی از زائران اربعین حسینی شکل گرفت که رسانه‌های استان به خوبی این جلوه‌ها را به تصویر کشیدند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان تصریح کرد: آنچه در ایام اربعین از استان کردستان به سراسر کشور مخابره شد، یک پیام روشن داشت و آن اینکه وحدت در کردستان یک راهبرد است.

دریایی با اشاره به محبت مردم اهل سنت کردستان نسبت به اهل بیت(ع) و خاندان پیامبر(ص) گفت: این محبت ریشه‌ای دیرینه دارد و در آثار و اشعار بزرگان اهل سنت نیز نمونه‌های فراوانی از ارادت به خاندان پیامبر اکرم(ص) مشاهده می‌شود.

وی ادامه داد: جلوه‌های وحدت و محبت مردم کردستان به اهل بیت(ع) در ایام اربعین بار دیگر نشان داد که اشتراکات دینی و فرهنگی می‌تواند زمینه‌ساز همدلی و انسجام هرچه بیشتر در جامعه باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان در پایان ضمن قدردانی از تلاش خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای استان گفت: رسانه‌ها در روایت این ظرفیت‌ها نقش مهمی ایفا کردند و مجموعه فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز خود را خادم اهالی رسانه می‌داند و تلاش می‌کند در مسیر حمایت از این قشر و تحقق مطالبات و عدالت رسانه‌ای گام بردارد.

کد مطلب 6911444

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