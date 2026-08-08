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۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۲۷

دریایی: اربعین امسال جلوه‌ای از وحدت در کردستان بود

دریایی: اربعین امسال جلوه‌ای از وحدت در کردستان بود

سنندج- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان گفت: حضور برادران اهل سنت در کنار برادران اهل تشیع در خدمت‌رسانی به زائران اربعین، پیام روشنی از همدلی مردم کردستان به سراسر کشور مخابره کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر دریایی پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای اطلاع‌رسانی استان کردستان اظهار کرد: پیاده‌روی اربعین یکی از مهم‌ترین رویدادهای فرهنگی، اجتماعی و تمدنی جهان اسلام است که آثار آن تنها به حوزه معنوی محدود نمی‌شود و در تقویت همکاری اجتماعی، رونق گردشگری و توسعه زیرساخت‌های مناطق میزبان نیز اثرگذار است.

وی افزود: برنامه‌های فرهنگی و هنری اربعین امسال در کردستان با سه رویکرد وحدت‌آفرینی، شورآفرینی و معرفی ظرفیت‌های استان دنبال شد و تلاش کردیم تصویری واقعی از فرهنگ مهمان‌نوازی مردم کردستان به زائران ارائه شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان بیان کرد: مردم استان در جریان برگزاری اربعین بار دیگر نشان دادند که فرهنگ مهمان‌نوازی در کردستان یک ظرفیت ریشه‌دار اجتماعی است و مردم خود در میزبانی و خدمت‌رسانی به زائران نقش اصلی را ایفا کردند.

دریایی ادامه داد: برنامه‌های فرهنگی اربعین در دو بخش عمومی و تخصصی طراحی شد که بخش عمومی شامل فعالیت‌های محتوایی، اطلاع‌رسانی و تبلیغات محیطی و بخش تخصصی نیز به برنامه‌های هنری و فرهنگی متناسب با ظرفیت شهرستان‌ها اختصاص داشت.

وی با اشاره به اقدامات محتوایی انجام‌شده گفت: بروشورهایی با محوریت امام حسین علیه‌السلام در نگاه اهل سنت، دیدگاه شاعران اهل سنت درباره اهل بیت، راهنمای زائر و اطلاعات مورد نیاز زائران تهیه و در مسیرهای تردد و معابر مختلف توزیع و نصب شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان افزود: تبلیغات محیطی، طراحی و چاپ بنرهای مرتبط با اربعین و موضوعات ملی، توزیع اقلام فرهنگی از جمله پرچم، کتیبه، پیکسل و کتاب و همچنین ارائه اطلاعات مسیر و خدمات مورد نیاز زائران از دیگر اقدامات انجام‌شده بود.

هر شهرستان میزبان یک برنامه فرهنگی و هنری

دریایی با اشاره به اجرای برنامه‌های تخصصی در شهرستان‌های استان عنوان کرد: در شهرستان‌های مختلف متناسب با ظرفیت‌های بومی، برنامه‌های فرهنگی و هنری اجرا شد و تلاش شد فعالیت‌های اربعینی تنها به مرز باشماق محدود نشود.

وی گفت: اجرای برنامه چمرنوازی و خوشنویسی در کامیاران، قصه‌گویی در سروآباد، تئاتر خیابانی و برنامه‌های مشاوره‌ای در قروه و اجرای تعزیه و برنامه‌های شعر اربعینی در سایر شهرستان‌ها بخشی از این فعالیت‌ها بود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان همچنین از برگزاری کنگره ملی شعر عاشورایی خبر داد و افزود: این برنامه به دلیل تراکم برنامه‌های اربعین با تغییر زمان مواجه شد و در هفته آینده برگزار خواهد شد.

دریایی بخش مهمی از فعالیت‌های فرهنگی استان را مربوط به موکب فرهنگ و هنر در مرز باشماق دانست و گفت: در این موکب برنامه‌های متنوعی از جمله اجرای تئاتر خیابانی، نقالی، خوشنویسی و قصه‌گویی برای کودکان برگزار شد.

وی افزود: حضور هنرمندان شهرستان مریوان در برنامه‌های فرهنگی مرز و اجرای برنامه‌های شبانه موجب شد این موکب به یکی از نقاط پرمخاطب فرهنگی برای نوجوانان و جوانان تبدیل شود و زائران علاوه بر دریافت خدمات، با بخشی از ظرفیت‌های هنری کردستان نیز آشنا شوند.

وحدت در کردستان یک راهبرد است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان مهم‌ترین پیام فرهنگی اربعین امسال در استان را نمایش وحدت میان مذاهب دانست و تصریح کرد: حضور برادران اهل سنت در کنار برادران اهل تشیع و خدمت مشترک به زائران حضرت سیدالشهدا علیه‌السلام، تصویری روشن از همدلی مردم کردستان ارائه کرد.

دریایی خاطرنشان کرد: آنچه در مواکب و برنامه‌های اربعین استان مشاهده شد، نشان داد وحدت در کردستان یک راهبرد است و نه یک تاکتیک؛ این پیام باید به سراسر کشور منتقل شود.

وی با اشاره به پیشینه محبت اهل سنت به اهل بیت علیهم‌السلام گفت: این محبت ریشه‌ای عمیق در فرهنگ و ادبیات اهل سنت دارد و در آثار بزرگان و شاعران این حوزه نیز نمودهای فراوانی از ارادت به خاندان پیامبر اکرم صلی‌الله علیه و آله مشاهده می‌شود.

رسانه‌ها روایتگر ظرفیت‌های فرهنگی اربعین بودند

دریایی در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از فعالیت رسانه‌های استان اظهار کرد: بخش مهمی از دستاوردهای فرهنگی، هنری و اجتماعی اربعین بدون تلاش رسانه‌ها دیده و روایت نمی‌شد.

وی افزود: خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای استان در ایام اربعین حضور میدانی فعالی داشتند و روایت برنامه‌های مرز باشماق و دیگر شهرستان‌ها را به شکل گسترده دنبال کردند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان ادامه داد: صداوسیما نیز با راه‌اندازی استودیو و برقراری ارتباط با دیگر استان‌ها، ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی اربعین در کردستان را به مخاطبان سراسر کشور معرفی کرد.

دریایی تأکید کرد: استمرار این جریان رسانه‌ای می‌تواند به معرفی بهتر ظرفیت‌های فرهنگی، هنری، گردشگری و مهمان‌نوازی کردستان کمک کند و تصویری واقعی‌تر از این استان را در سطح ملی به نمایش بگذارد.

کد مطلب 6910955

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