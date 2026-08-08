به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر دریایی پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای اطلاعرسانی استان کردستان اظهار کرد: پیادهروی اربعین یکی از مهمترین رویدادهای فرهنگی، اجتماعی و تمدنی جهان اسلام است که آثار آن تنها به حوزه معنوی محدود نمیشود و در تقویت همکاری اجتماعی، رونق گردشگری و توسعه زیرساختهای مناطق میزبان نیز اثرگذار است.
وی افزود: برنامههای فرهنگی و هنری اربعین امسال در کردستان با سه رویکرد وحدتآفرینی، شورآفرینی و معرفی ظرفیتهای استان دنبال شد و تلاش کردیم تصویری واقعی از فرهنگ مهماننوازی مردم کردستان به زائران ارائه شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان بیان کرد: مردم استان در جریان برگزاری اربعین بار دیگر نشان دادند که فرهنگ مهماننوازی در کردستان یک ظرفیت ریشهدار اجتماعی است و مردم خود در میزبانی و خدمترسانی به زائران نقش اصلی را ایفا کردند.
دریایی ادامه داد: برنامههای فرهنگی اربعین در دو بخش عمومی و تخصصی طراحی شد که بخش عمومی شامل فعالیتهای محتوایی، اطلاعرسانی و تبلیغات محیطی و بخش تخصصی نیز به برنامههای هنری و فرهنگی متناسب با ظرفیت شهرستانها اختصاص داشت.
وی با اشاره به اقدامات محتوایی انجامشده گفت: بروشورهایی با محوریت امام حسین علیهالسلام در نگاه اهل سنت، دیدگاه شاعران اهل سنت درباره اهل بیت، راهنمای زائر و اطلاعات مورد نیاز زائران تهیه و در مسیرهای تردد و معابر مختلف توزیع و نصب شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان افزود: تبلیغات محیطی، طراحی و چاپ بنرهای مرتبط با اربعین و موضوعات ملی، توزیع اقلام فرهنگی از جمله پرچم، کتیبه، پیکسل و کتاب و همچنین ارائه اطلاعات مسیر و خدمات مورد نیاز زائران از دیگر اقدامات انجامشده بود.
هر شهرستان میزبان یک برنامه فرهنگی و هنری
دریایی با اشاره به اجرای برنامههای تخصصی در شهرستانهای استان عنوان کرد: در شهرستانهای مختلف متناسب با ظرفیتهای بومی، برنامههای فرهنگی و هنری اجرا شد و تلاش شد فعالیتهای اربعینی تنها به مرز باشماق محدود نشود.
وی گفت: اجرای برنامه چمرنوازی و خوشنویسی در کامیاران، قصهگویی در سروآباد، تئاتر خیابانی و برنامههای مشاورهای در قروه و اجرای تعزیه و برنامههای شعر اربعینی در سایر شهرستانها بخشی از این فعالیتها بود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان همچنین از برگزاری کنگره ملی شعر عاشورایی خبر داد و افزود: این برنامه به دلیل تراکم برنامههای اربعین با تغییر زمان مواجه شد و در هفته آینده برگزار خواهد شد.
دریایی بخش مهمی از فعالیتهای فرهنگی استان را مربوط به موکب فرهنگ و هنر در مرز باشماق دانست و گفت: در این موکب برنامههای متنوعی از جمله اجرای تئاتر خیابانی، نقالی، خوشنویسی و قصهگویی برای کودکان برگزار شد.
وی افزود: حضور هنرمندان شهرستان مریوان در برنامههای فرهنگی مرز و اجرای برنامههای شبانه موجب شد این موکب به یکی از نقاط پرمخاطب فرهنگی برای نوجوانان و جوانان تبدیل شود و زائران علاوه بر دریافت خدمات، با بخشی از ظرفیتهای هنری کردستان نیز آشنا شوند.
وحدت در کردستان یک راهبرد است
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان مهمترین پیام فرهنگی اربعین امسال در استان را نمایش وحدت میان مذاهب دانست و تصریح کرد: حضور برادران اهل سنت در کنار برادران اهل تشیع و خدمت مشترک به زائران حضرت سیدالشهدا علیهالسلام، تصویری روشن از همدلی مردم کردستان ارائه کرد.
دریایی خاطرنشان کرد: آنچه در مواکب و برنامههای اربعین استان مشاهده شد، نشان داد وحدت در کردستان یک راهبرد است و نه یک تاکتیک؛ این پیام باید به سراسر کشور منتقل شود.
وی با اشاره به پیشینه محبت اهل سنت به اهل بیت علیهمالسلام گفت: این محبت ریشهای عمیق در فرهنگ و ادبیات اهل سنت دارد و در آثار بزرگان و شاعران این حوزه نیز نمودهای فراوانی از ارادت به خاندان پیامبر اکرم صلیالله علیه و آله مشاهده میشود.
رسانهها روایتگر ظرفیتهای فرهنگی اربعین بودند
دریایی در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از فعالیت رسانههای استان اظهار کرد: بخش مهمی از دستاوردهای فرهنگی، هنری و اجتماعی اربعین بدون تلاش رسانهها دیده و روایت نمیشد.
وی افزود: خبرنگاران و فعالان رسانهای استان در ایام اربعین حضور میدانی فعالی داشتند و روایت برنامههای مرز باشماق و دیگر شهرستانها را به شکل گسترده دنبال کردند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان ادامه داد: صداوسیما نیز با راهاندازی استودیو و برقراری ارتباط با دیگر استانها، ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی اربعین در کردستان را به مخاطبان سراسر کشور معرفی کرد.
دریایی تأکید کرد: استمرار این جریان رسانهای میتواند به معرفی بهتر ظرفیتهای فرهنگی، هنری، گردشگری و مهماننوازی کردستان کمک کند و تصویری واقعیتر از این استان را در سطح ملی به نمایش بگذارد.
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