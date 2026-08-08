به گزارش خبرنگار مهر، مجاهد بنی‌عامریان عصر شنبه در مراسم گرامیداشت روز خبرنگار، با تأکید بر ضرورت همکاری میان رسانه‌های استان افزود: صداوسیما، خبرگزاری‌ها و مطبوعات می‌توانند با وجود تفاوت دیدگاه‌ها، در مسیر منافع عمومی و پیشرفت کردستان هم‌افزایی بیشتری داشته باشند.



وی یکی از اولویت‌های رسانه‌های استان را معرفی خدمات و اقدامات انجام‌شده برای مردم دانست و گفت: رسانه باید مسائل و مطالبات جامعه را با نگاه کارشناسی پیگیری کند و در عین بیان مشکلات، ظرفیت‌ها و دستاوردهای استان را نیز به تصویر بکشد.

مدیرکل صداوسیمای مرکز کردستان با اشاره به اهمیت روایت اول در عرصه رسانه تصریح کرد: رسانه‌های استان نباید منتظر روایت دیگران از کردستان باشند، بلکه باید خودشان تولیدکننده روایت باشند؛ چراکه این استان سرزمین نخبگان، هنرمندان، دانشمندان و جوانان توانمند است.

بنی‌عامریان خبرنگاران را در خط مقدم جبهه روایت دانست و خاطرنشان کرد: شجاعت، دقت، مطالبه‌گری، انصاف و امانتداری باید همزمان در فعالیت خبرنگاران مورد توجه قرار گیرد تا رسانه بتواند صدای مردم و بازتاب‌دهنده حقیقت باشد.