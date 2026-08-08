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۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۵۰

بنی عامریان: رسانه‌های کردستان باید روایتگر ظرفیت‌های استان باشند

بنی عامریان: رسانه‌های کردستان باید روایتگر ظرفیت‌های استان باشند

سنندج- مدیرکل صداوسیمای مرکز کردستان گفت: کردستان نباید صرفاً در اخبار با مشکلاتش شناخته شود، بلکه رسانه‌ها باید ظرفیت‌های انسانی، فرهنگی و اجتماعی استان را نیز در سطح ملی روایت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، مجاهد بنی‌عامریان عصر شنبه در مراسم گرامیداشت روز خبرنگار، با تأکید بر ضرورت همکاری میان رسانه‌های استان افزود: صداوسیما، خبرگزاری‌ها و مطبوعات می‌توانند با وجود تفاوت دیدگاه‌ها، در مسیر منافع عمومی و پیشرفت کردستان هم‌افزایی بیشتری داشته باشند.

وی یکی از اولویت‌های رسانه‌های استان را معرفی خدمات و اقدامات انجام‌شده برای مردم دانست و گفت: رسانه باید مسائل و مطالبات جامعه را با نگاه کارشناسی پیگیری کند و در عین بیان مشکلات، ظرفیت‌ها و دستاوردهای استان را نیز به تصویر بکشد.

مدیرکل صداوسیمای مرکز کردستان با اشاره به اهمیت روایت اول در عرصه رسانه تصریح کرد: رسانه‌های استان نباید منتظر روایت دیگران از کردستان باشند، بلکه باید خودشان تولیدکننده روایت باشند؛ چراکه این استان سرزمین نخبگان، هنرمندان، دانشمندان و جوانان توانمند است.

بنی‌عامریان خبرنگاران را در خط مقدم جبهه روایت دانست و خاطرنشان کرد: شجاعت، دقت، مطالبه‌گری، انصاف و امانتداری باید همزمان در فعالیت خبرنگاران مورد توجه قرار گیرد تا رسانه بتواند صدای مردم و بازتاب‌دهنده حقیقت باشد.

کد مطلب 6911502

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