به گزارش خبرنگار مهر، مجاهد بنیعامریان ظهر پنجشنبه در نشست کمیته رسانه و تولید محتوای اربعین حسینی در کردستان، اظهار کرد: هدف از برگزاری این نشست، آغاز یک همکاری مستمر و ایجاد همفکری و تعامل بیشتر میان صدا و سیما، خبرگزاریها و فعالان رسانهای استان در مسیر پوشش رویداد بزرگ اربعین است.
وی افزود: رسانههای استان باید با استفاده از ظرفیتهای موجود و در چارچوب یک همکاری مشترک، زمینه تولید و انتشار محتوای اثرگذار و متناسب با نیاز مخاطبان را فراهم کنند.
تأکید بر همافزایی رسانهها در پوشش اربعین
مدیرکل صدا و سیمای مرکز کردستان با اشاره به سند سیاست رسانهای اربعین، گفت: این سند با هدف ایجاد وحدت و همافزایی میان رسانههای کشور تدوین شده تا رسانهها با وجود تفاوت در قالب و شیوه تولید، در یک مسیر مشترک حرکت کنند.
بنیعامریان ادامه داد: بر اساس این سند، پیام عاشورا نباید تنها به یک مناسبت تاریخی محدود شود، بلکه باید مخاطب را به این درک برساند که در برابر ظلم و بیعدالتی مسئولیت دارد و متناسب با توان خود میتواند در این مسیر نقشآفرینی کند.
وی ایجاد روایت مشترک میان رسانهها را یکی از محورهای اصلی این سند دانست و بیان کرد: روایت مکتوب، تصویری و فضای مجازی باید در یک مسیر مشترک قرار گیرد و رسانهها برای دستیابی به یک هدف واحد، ظرفیتهای خود را در کنار یکدیگر قرار دهند.
تولید مستند از مسیر اربعین در اقلیم کردستان عراق
مدیرکل صدا و سیمای مرکز کردستان از تولید مستندی ویژه از مسیر اربعین در اقلیم کردستان عراق خبر داد و گفت: امسال برای نخستین بار تولید مستندی از مرز و مناطق اقلیم کردستان عراق در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: در سالهای گذشته بیشتر گروههای رسانهای برای پوشش اربعین به مرزهایی مانند مهران، خسروی و شلمچه اعزام میشدند، اما امسال ظرفیت مرز باشماق و اقلیم کردستان عراق به صورت ویژه مورد توجه قرار گرفته و تلاش میکنیم تصویری متفاوت از این مسیر و ظرفیتهای آن ارائه شود.
مردم، جوانان و زائران؛ مخاطبان اصلی محتوای اربعین
بنیعامریان با اشاره به محورهای محتوایی سند سیاست رسانهای اربعین، اظهار کرد: محبت و معرفت نسبت به امام حسین(ع)، زیارت و سلوک زائرانه، ظلمستیزی و مسئولیت اجتماعی، وحدت امت اسلامی، مردممحوری، نقش زائران، امید، آیندهنگری و استمرار مسیر مقاومت از مهمترین محورهای مورد تأکید در تولید محتوای رسانهای است.
وی زائران، جاماندگان، مخاطبان مردد یا خاکستری، جوانان و مخاطبان بینالمللی را از گروههای اصلی مخاطب در پوشش رسانهای اربعین عنوان کرد و گفت: برای هر گروه از مخاطبان باید زبان و قالب مناسب انتخاب شود تا پیام اربعین با اثربخشی بیشتری منتقل شود.
مدیرکل صدا و سیمای مرکز کردستان خاطرنشان کرد: رسانهها باید مخاطب را از یک مصرفکننده صرف محتوا به راوی، شاهد و کنشگر رسانهای تبدیل کنند و زمینه مشارکت مردم در روایت اربعین را فراهم سازند.
آغاز پوشش رسانهای اربعین از سوم مرداد
بنیعامریان با بیان اینکه برنامههای رسانهای اربعین از سوم تا پانزدهم مردادماه دنبال خواهد شد، گفت: در این مدت تلاش میکنیم با استفاده از ظرفیت رسانههای استان و همکاری خبرنگاران و فعالان فضای مجازی، پوشش مناسبی از رویدادهای اربعین در مرز باشماق و مسیر تردد زائران ارائه شود.
وی بر ضرورت تعامل میان رسانههای مختلف تأکید کرد و افزود: صدا و سیما، خبرگزاریها، رسانههای مکتوب و فعالان فضای مجازی هر کدام ظرفیتهای متفاوتی دارند و باید با استفاده از این ظرفیتها، یک جریان رسانهای هماهنگ و مکمل برای پوشش اربعین شکل گیرد.
مدیرکل صدا و سیمای مرکز کردستان در پایان گفت: این نشست میتواند آغاز یک تعامل جدیتر میان رسانههای استان باشد و امیدواریم با تداوم این همکاری، زمینه تولید محتوای مشترک و اثرگذار برای معرفی ظرفیتهای اربعین و مرز باشماق فراهم شود.
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