سالاری: تعداد بیمه پردازان کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری، روز یکشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵، در همایش ملی معرفی و تبیین بهره برداری از توکن سازمان تامین اجتماعی، گفت: می خواهیم طلب ها و بدهی های تامین اجتماعی را با امکان دیجیتال و غیر حضوری تهاتر کنیم و این شرایط از طریق توکن فراهم شده است.

وی با اشاره به وجود ظرفیت های بزرگ برای اجرای برنامه توکن در سازمان تامین اجتماعی، اظهار داشت: متاسفانه منابع درآمدی تامین اجتماعی کم شده است و اگر نتوانیم از ایده های جدید بهره بگیریم، دچار مشکل خواهیم شد.

سالاری با عنوان این مطلب که ما در شرایط عادی ماهانه ۱۴۰ همت از محل دریافت حق بیمه درآمد داریم، ادامه داد:وصول مطالبات ما از دولت، ماهانه ۲۰ همت است که البته در قالب اوراق پرداخت می شود و ما باید این اوراق را تبدیل به پول کنیم.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: کارفرمایان کمتری می توانند حق بیمه بدهند و شاهد کاهش بیمه پردازان هستیم.

سالاری افزود: در چنین شرایطی، موسسات و داروخانه های طرف قرارداد ما انتظار دارند که مطالبات آنها را بدون تاخیر پرداخت کنیم که البته حق دارند؛ اما از شرایط سازمان تامین اجتماعی خبر ندارند.

وی با اشاره به شرایط بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی، گفت: متاسفانه هزینه های بازنشستگان فاصله زیادی با مستمری که دریافت می کنند، دارد و همین موضوع، باعث ایجاد نارسایی در زندگی آنها شده است.

سالاری با عنوان این مطلب که در یک‌سال و نیم گذشته ۳۲ طرح مربوط به خروج از ناترازی را در سازمان تأمین‌اجتماعی طراحی کردیم، ادامه داد: در این چارچوب و به واسطه اجرای ۲۰ مورد از این مجموعه طرح‌ها و در چارچوب اصلاحات و اعمال قوانین و مقررات، اقدامات موثری صورت گرفت. یکی از این طرح‌ها توکن تأمین اجتماعی «تکو» بود. برای خروج کامل از ناترازی منابع و مصارف، در حوزه ۱۲ طرح باقیمانده نیازمند همراهی و کمک نهادهای متولی و مراجع قانونی برای تصویب و اجرای آنها هستیم.

به گفته وی، سازمان تأمین اجتماعی به منظور ایجاد دسترسی و تسیهل خدمات متنوع درمانی برای حدود ۴۷ میلیون نفر تحت پوشش با بیش از ۵۲ هزار مرکز درمانی طرف قرارداد است که تلاش خواهد شد با استفاده از «تکو» این تعاملات مالی تسهیل شود؛ تکمیل این چرخه به نفع جامعه هدف اعم از بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران خواهد بود.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی افزود: در حال حاضر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان مطالبات بیمه‌ای تأمین‌اجتماعی از کارفرمایان قطعی شده است، اما به رغم ظرفیت‌های قانونی لازم برای وصول آن، با هدف همراهی و کمک به چرخه کسب و کار و تداوم اشتغال؛ با این موضوع با مدارا برخورد کرده و انتظار دارد کارفرمایان به عنوان یکی از شرکای اجتماعی سازمان تامین اجتماعی در تأمین تعهدات و وظیفه قانونی کوشا باشند.