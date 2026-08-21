به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله نیمه‌نهایی رقابت‌های کشتی آزاد جوانان قهرمانی جهان از ساعت ۱۸:۳۰ امروز در چهار وزن ۵۷، ۶۵، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم در شهر براتیسلاوا، پایتخت اسلواکی، در حال برگزاری است.



ابوالفضل رحمانی در وزن ۹۲ کیلوگرم راهی دیدار فینال شد؛ سبحان اسمی جواز حضور در مرحله شانس مجدد را به دست آورد و آرمان الهی و علی‌اصغر تات از دور رقابت‌ها کنار رفتند.



نتایج نمایندگان کشورمان در روز دوم این رقابت‌ها به شرح زیر است:



در وزن ۵۷ کیلوگرم، آرمان الهی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم مقابل زمیربکوف از قرقیزستان با نتیجه ۱۲ بر ۶ مغلوب شد و با توجه به شکست کشتی گیر قرقیزستانی در مقابل حریفی از روسیه در نیمه نهایی، الهی از دور رقابت ها کنار رفت.



در وزن ۶۵ کیلوگرم، علی‌اصغر تات در دور نخست مقابل انوربکوف از ازبکستان با نتیجه ۱۰ بر صفر به پیروزی رسید. وی در مرحله بعد مقابل ویکتور بوروهان از اوکراین با نتیجه ۸ بر ۵ به برتری رسید و راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شد.تات در این مرحله مقابل عمروف از روسیه با نتیجه ۵ بر ۳ شکست خورد و با توجه به شکست این کشتی گیر مقابل حریفی از آمریکا، تات حذف شد.



در وزن 79 کیلوگرم، سبحان اسمی پس از استراحت در دور اول، در دور بعد مقابل خانیف از روسیه ۱۰ بر صفر شکست خورد و با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار نهایی، اسمی به گروه شانس مجدد بازگشت.



در وزن ۹۲ کیلوگرم، ابوالفضل رحمانی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم کونیشی از ژاپن را با نتیجه ۱۲ بر ۲ مغلوب کرد و راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شد. وی در این مرحله نیز آلن ساگارائف از بلغارستان را با نتیجه ۱۱ بر صفر شکست داد و به مرحله نیمه‌نهایی راه یافت.رحمانی در مرحله نیمه‌نهایی مقابل آدریان ساس از رومانی با نتیجه ۱۱ بر صفر به پیروزی رسید و راهی دیدار فینال شد. وی در دیدار پایانی به مصاف کوراشویلی از گرجستان خواهد رفت.