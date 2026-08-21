اهورا خاطری صاحب مدال برنز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه. مسابقات رده‌بندی کشتی آزاد جوانان جهان در اسلواکی، در وزن ۶۱ کیلوگرم، اهورا خاطری در دور نخست مقابل سیدل از آمریکا با نتیجه ۱۵ بر ۴ شکست خورد.

با توجه به راهیابی حریف وی به دیدار فینال، خاطری به مرحله شانس مجدد راه یافت.وی در این مرحله ماریان کرت از اسلواکی را با نتیجه ۱۰ بر صفر مغلوب کرد و در دور بعد نیز با نتیجه ۱۱ بر ۴ از سد عباسوف از آذربایجان گذشت و راهی دیدار رده‌بندی شد.

خاطری در این دیدار مندوزا گارز از مکزیک را با نتیجه ۱۲ بر ۷ شکست داد و صاحب مدال برنز شد.

