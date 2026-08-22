ادعای وزیر آمریکایی درباره انتقال نفت از تنگه هرمز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا مدعی شد که ارتش این کشور روز سه‌شنبه به انتقال بیش از ۱۵ میلیون بشکه نفت از طریق تنگه هرمز کمک کرده است.

وی با دست‌آورد سازی برای ارتش ایالات متحده ادعا کرد: به لطف نیروی دریایی آمریکا، نفت از طریق تنگه هرمز در جریان است.

وزیر انرژی آمریکا همچنین افزود که اگر مقادیر نفت منتقل‌شده از طریق خطوط لوله را نیز به حساب آوریم، مجموع نفتی که از منطقه خارج می‌شود، نزدیک به حدود ۲۰ میلیون بشکه می‌شود.

ادعای رایت درحالی مطرح می شود که مرکز عملیات تجارت دریایی انگلیس دیروز اعلام کرد: تردد کشتی‌ها از مبدأ و به مقصد خلیج فارس به چهار درصد سطح پیش از درگیری کاهش یافته است.

بر اساس گزارش این نهاد انگلیسی، مسیر جنوبی تنگه هرمز که از عمان می گذرد، پرخطرترین گذرگاه است و از ابتدای سال جاری تا ۶ اوت، ۷۴ حادثه گزارش شده است.

مرکز عملیات تجارت دریایی انگلیس اذعان کرد که کشتی‌ها به دلیل حملات و نگرانی‌های امنیتی مستمر، بیش از پیش به مسیر شمالی در تنگه هرمز روی می‌آورند.

از سوی دیگر طبق تازه ترین داده های شرکت کپلر (Kpler) که در زمینه ردیابی حرکت کشتی ها فعالیت می کند، تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز به شدت کاهش پیدا کرده است.

طبق این داده‌ها، طی روز پنج شنبه گذشته تنها ۷ شناور از تنگه هرمز عبور کرده اند.

نشریه پولیتیکو آمریکا نیز پیشتر در گزارشی نوشته بود که دولت ترامپ مدعی است که تنگه هرمز برای تجارت باز است و عبور و مرور نفتکش‌ها در جریان است، اما ردیاب‌های بازار تصویر چندان خوش‌ بینانه‌ای در این خصوص ندارند.