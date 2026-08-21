والدین شهدا فرزندانی ولایی و مؤمن تربیت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ دوم سلیمان طاهری عصر جمعه در جمع خانواده‌های معظم شهدای ارتش در استان کرمانشاه، با تجلیل از مقام شهدا و خانواده‌های آنان اظهار کرد: والدین شهدا با ایمان راسخ، بصیرت عمیق و اخلاص خالصانه، فرزندانی ولایی و مؤمن پرورش دادند.

وی افزود: این فرزندان در مسیر ولایت و انقلاب گام برداشتند و شیوه تربیت الهی آنان امروز به میراثی ماندگار و الگویی ارزشمند برای جامعه تبدیل شده است.

فرمانده قرارگاه منطقه‌ای غرب نزاجا با اشاره به جایگاه خانواده‌های شهدا تصریح کرد: ما خود را مدیون صبر، استقامت و شجاعت این خانواده‌های معظم می‌دانیم و همواره از آنان درس ایثار، فداکاری و وطن‌دوستی می‌آموزیم.

طاهری خاطرنشان کرد: شهدا سندی زنده بر مظلومیت، فداکاری و عزت‌طلبی ملت ایران هستند و خانواده‌های آنان نیز با صبر و استقامت خود در حفظ و انتقال این فرهنگ نقش‌آفرینی کرده‌اند.

وی تأکید کرد: تکریم خانواده‌های شهدا تنها یک وظیفه اداری نیست، بلکه ادای دین به انسان‌هایی است که عزیزترین سرمایه‌های خود را برای دفاع از آرمان‌ها، امنیت و سربلندی کشور تقدیم کردند.