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۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۲۲

حادثه خونین در جاده قدیم امامزاده هاشم؛ ۴ نفر جان باختند

حادثه خونین در جاده قدیم امامزاده هاشم؛ ۴ نفر جان باختند

رشت- سخنگوی مرکز اورژانس گیلان از وقوع تصادف یک دستگاه کامیون با ۲ خودروی سبک در جاده قدیم امامزاده هاشم خبر داد و گفت: این حادثه ۴ فوتی و ۴ مصدوم برجا گذاشته است.

علیرضا پورسان در گفتگو با خبرنگار مهر از وقوع تصادف مرگبار در جاده قدیم امامزاده هاشم خبر داد و اظهار کرد: این حادثه ساعت ۱۹:۱۳ امروز در محدوده روستای اسکولک به مرکز دیسپچ اورژانس ۱۱۵ گیلان گزارش شد.

وی افزود: در این حادثه یک دستگاه کامیون با ۲ دستگاه خودروی سبک برخورد کرد که بلافاصله پس از اعلام حادثه، نزدیک‌ترین تیم‌های عملیاتی اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شدند.

سخنگوی مرکز اورژانس گیلان با اشاره به انجام اقدامات لازم برای ارزیابی و ارائه خدمات درمانی به حادثه‌دیدگان در محل، تصریح کرد: بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی، این حادثه تاکنون ۴ فوتی و ۴ مصدوم برجا گذاشته است.

پورسان ادامه داد: یکی از مصدومان این حادثه دچار آسیب نخاعی شده و اقدامات درمانی و امدادی برای مصدومان انجام شده است.

کد مطلب 6923279

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    نظرات

    • منصور IR ۱۱:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
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      پاسخ
      بیشتر راننده کامیون ها رعایت نمی‌کنند فکر می‌کنند چون بزرگترند قانون جنگل است

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