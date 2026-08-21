تولیت آستان قدس رضوی: شجاعت مبارزاتی و علمی شاخصه بارز رهبر شهید است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله احمد مروی، با اشاره به ویژگیهای علمی و شخصیتی رهبر شهید انقلاب اسلامی، اظهارکرد: ایشان حقیقتاً یک استثنا بودند؛ همانگونه که امام راحل نیز، شخصیتی استثنایی داشتند.
وی، افزود: اگر رهبر شهید انقلاب اسلامی مسئولیت رهبری و حتی جایگاه ولایتفقیه را نیز بر عهده نمیگرفتند، قطعاً به عالمی بزرگ و برجسته تبدیل میشدند؛ چراکه از ویژگیهای علمی و شخصیتی ممتازی، برخوردار بودند.
تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به ویژگیهای ذاتی رهبر شهید انقلاب اسلامی، استعداد بسیار بالا، هوش سرشار و حافظه قوی را از جمله برجستگیهای ایشان برشمرد و گفت: این ویژگیها گاهی بهاندازهای بود که انسان از شدت شگفتی در برابر آن، به حیرت میافتاد.
مروی در ادامه، بخشی دیگر از ویژگیهای رهبر شهید را اکتسابی دانست و تصریح کرد: این خصوصیات میتواند برای طلاب جوان الگو باشد؛ چراکه بخشی از برجستگیهای علمی و شخصیتی انسان، محصول تلاش، تمرین و مجاهدت است.
وی با تأکید بر اهتمام ویژه رهبر شهید انقلاب اسلامی به مطالعه، اظهار کرد: ایشان بسیار اهل مطالعه بودند و هیچ فرصتی را برای مطالعه، از دست نمیدادند.
تولیت آستان قدس رضوی، ادامه داد: رهبر شهید انقلاب اسلامی کتابها و مجلات بسیاری مطالعه میکردند و از سرعت مطالعه بالایی نیز برخوردار بودند. کتابهای متعددی نیز از سوی نویسندگان و ناشران، برای ایشان ارسال و اهدا میشد.
مروی، ارتباط گسترده با طیفهای مختلف علمی و فرهنگی را از دیگر ویژگیهای برجسته رهبر شهید انقلاب اسلامی دانست و گفت: ایشان از دوران جوانی ارتباط خود را با جریانهای مختلف علمی، ادبی و فرهنگی، حفظ کرده بودند.
وی، افزود: رهبر شهید انقلاب اسلامی در درس استادانی همچون شیخ هاشم قزوینی، شیخ مجتبی قزوینی و آیتالله میلانی شرکت میکردند، اما ارتباط ایشان به فضای حوزه محدود نبود و در جلسات انجمنهای ادبی و محافل شاعران، نویسندگان و اصحاب قلم نیز، حضور داشتند.
تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به حضور رهبر شهید در جلسات ادبی پرویز خرسند و دیگر ادیبان، این ویژگی را نشانهای از گستره ارتباطات علمی و فرهنگی ایشان دانست.
شجاعت در بیان مسائل علمی و آنچه را انسان به آن میرسد، از دیگر ویژگیهای رهبر شهید انقلاب اسلامی عنوان کرد و گفت: ایشان در عرصه علمی و تحقیقی بسیار شجاع بودند و هرجا به نتیجهای میرسیدند، با شجاعت، آن را مطرح میکردند.
وی ترجمه آثار سید قطب را نمونهای از این شجاعت علمی و فکری دانست و افزود: ترجمه کتاب سید قطب در آن زمان، کاری بسیار شجاعانه و جسورانه بود.
تولیت آستان قدس رضوی، خاطرنشان کرد: همین روحیه شجاعت در عرصه مبارزه و رهبری نیز در شخصیت ایشان وجود داشت؛ یک روز در عرصه مبارزه با آمریکا و روز دیگر در عرصه علمی و ترجمه یک کتاب، این خصلت خود را، نشان میداد.
مروی، بلندنگری و برخورداری از افق دید وسیع را از دیگر ویژگیهای رهبر شهید انقلاب اسلامی برشمرد و اظهار کرد: خاطراتی که ایشان در جلسات مختلف نقل میکردند، نشاندهنده نگاه عمیق و بلندایشان به مسائل بود.
وی، ادامه داد: رهبر شهید انقلاب اسلامی همواره بر این نگاه تأکید داشتند که باید پرچم اسلام را در جهان به اهتزاز درآورد؛ آن هم در شرایطی که دنیای کفر و الحاد گسترده بود.
تولیت آستان قدس رضوی همچنین جامعنگری را از ویژگیهای برجسته رهبر شهید انقلاب اسلامی دانست و گفت: ایشان گرفتار تعصب و نگاههای غیرمنطقی و ایستا نبودند و مسائل را با نگاهی جامع و عمیق بررسی میکردند.
مروی با اشاره به اهتمام رهبر شهید به تدریس فلسفه در حوزههای علمیه افزود: برخی از بزرگان نسبت به تدریس فلسفه در حوزه انتقاد داشتند و این انتقادات را بهصورت شفاهی و کتبی به ایشان منتقل میکردند، اما رهبر شهید با نگاه جامع و عمیقی که داشتند، به این نتیجه رسیده بودند که فلسفه برای حوزههای علمیه، ضرورت دارد.
وی، تأکید کرد: مجموعه این برجستگیهای ذاتی و اکتسابی بود که رهبر شهید انقلاب اسلامی را حقیقتاً به مردی بزرگ، عالمی جلیلالقدر و شخصیتی استثنایی تبدیل کرد.
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