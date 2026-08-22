علیرضا رئیسی، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برای تحقق سیاست‌های جمعیتی باید همزمان بر افزایش تولد و کاهش مرگ‌ و میر تمرکز کنیم و با مشارکت بخش‌های دولتی و خصوصی و ورود بیمه‌ها به حوزه حمایت از درمان ناباروری، دسترسی خانواده‌ها به خدمات این حوزه افزایش یابد.

توسعه مراکز درمان ناباروری در کشور

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه جمعیت، اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که وزارت بهداشت سرمایه‌گذاری قابل توجهی روی آن انجام داده، توسعه مراکز درمان ناباروری است و در ابتدا برنامه این بود که در هر یک از ۳۱ استان کشور یک مرکز درمان ناباروری داشته باشیم، اما با توجه به اهمیت موضوع، این مراکز توسعه پیدا کردند و اکنون تعداد آنها به بیش از ۱۰۰ مرکز رسیده است.

رئیسی ادامه داد: در توسعه این مراکز، هم از ظرفیت بخش دولتی و هم از ظرفیت بخش خصوصی استفاده شده و اکنون خدمات درمان ناباروری در سطح کشور به خانواده‌ها ارائه می‌شود.

پوشش بیمه‌ای درمان ناباروری

معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به نقش بیمه‌ها در حمایت از درمان ناباروری گفت: بیمه‌ها نیز در این حوزه پای کار آمده‌اند و به ویژه بخش دولتی را به شکل مناسبی پوشش می‌دهند.

وی با بیان اینکه درمان ناباروری از جنبه‌های مختلف برای خانواده‌ها و سیاست‌های جمعیتی اهمیت دارد، افزود: این موضوع علاوه بر ابعاد انسانی و عاطفی، از نظر جمعیتی نیز حائز اهمیت است و باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

سالانه ۸ تا ۱۰ هزار تولد در مراکز ناباروری

رئیسی با اشاره به نتایج فعالیت مراکز ناباروری گفت: در این مراکز سالانه حدود ۸ تا ۱۰ هزار تولد رقم می‌خورد که برای خانواده‌ها اتفاقی شیرین و مبارک است و در بحث جمعیت نباید تنها به موضوع تولدها توجه کنیم، بلکه کاهش مرگ‌ومیر، به‌ ویژه در میان جوانان، نیز باید یکی از اولویت‌های جدی باشد.

ضرورت توجه به مرگ‌ومیر جاده‌ای و آلودگی هوا

معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به تلفات ناشی از حوادث جاده‌ای گفت: سالانه حدود ۲۰ هزار نفر در جاده‌ها جان خود را از دست می‌دهند که بخش قابل توجهی از آنها جوان هستند. علاوه بر مرگ‌ومیر، معلولیت‌ها و مشکلات ناشی از این حوادث نیز بار سنگینی بر خانواده‌ها و جامعه تحمیل می‌کند.

وی همچنین با اشاره به پیامدهای آلودگی هوا افزود: بر اساس آمارهای موجود، سالانه حدود ۵۰ هزار نفر نیز به دلیل پیامدهای ناشی از آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند.

رئیسی با تأکید بر اینکه موضوع جمعیت صرفاً به افزایش تولد محدود نمی‌شود، گفت: باید همه این آمارها را در کنار یکدیگر قرار دهیم و به کاهش مرگ‌ومیر و پیشگیری از آسیب‌هایی که جمعیت جوان کشور را تهدید می‌کند نیز توجه داشته باشیم و در حوزه سلامت، جمعیت یک موضوع کلی و فرابخشی است و همه سازمان‌ها، ارگان‌ها، نهادها و وزارتخانه‌ها باید برای تحقق سیاست‌های جمعیتی پای کار بیایند.

وی در پایان گفت: موضوع جمعیت یکی از سیاست‌های اصلی وزارت بهداشت است و این وزارتخانه تمام تلاش خود را برای پیشبرد این سیاست‌ها و انجام وظایف خود در این زمینه به کار گرفته است.