به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، سید سجاد رضوی، حمایت از پزشکان جوان را یکی از دغدغه‌های مهم نظام سلامت عنوان کرد و گفت: یک پزشک برای رسیدن به بازار کار حدود ۱۰ سال زمان صرف می‌کند و با توجه به شرایط اقتصادی و تورم موجود، باید این قشر مورد حمایت جدی قرار گیرد.

وی ادامه داد: پزشکان طرحی و جوان در ابتدای مسیر حرفه‌ای خود با درآمد محدودی فعالیت می‌کنند که گاهی حتی بخش زیادی از آن صرف هزینه‌های رفت‌وآمد می‌شود؛ بنابراین باید با اصلاح پرداختی‌ها و ایجاد حمایت‌های لازم، شرایطی فراهم کنیم که پزشکان جوان با انگیزه بیشتری به خدمت ادامه دهند.

رضوی تأکید کرد: تمام تلاش دولت و مجلس بر این است که حمایت از پزشکان جوان و تازه‌کار تقویت و نظام پرداختی آنان اصلاح شود؛ چراکه در صورت تداوم مشکلات، ممکن است بخشی از پزشکان از ادامه فعالیت دلسرد شوند، مهاجرت کنند یا به مشاغل دیگری روی بیاورند.

معاون درمان وزارت بهداشت با تاکید بر ضرورت حمایت دولت و بیمه‌ها از مردم، خاطرنشان کرد: نباید تمام هزینه‌های درمان را بر دوش بیماران گذاشت و دولت و بیمه‌ها باید در این زمینه حمایت بیشتری از مردم داشته باشند.

رضوی در ادامه با هشدار نسبت به مسئله مهم جمعیت در کشور گفت: ایران با سرعت به سمت سالمندی حرکت می‌کند، در حالی که برخی کشورهای همسایه روند افزایش جمعیت و جوانی جمعیت را تجربه می‌کنند.

وی افزود: مسئله جمعیت با بخشنامه حل نمی‌شود و نیازمند برنامه‌ریزی جدی و بلندمدت است. باید جوانان را به عنوان سرمایه‌های اصلی کشور مورد حمایت قرار دهیم و شرایطی فراهم کنیم که فرزندآوری برای جوانان به یک ارزش و افتخار تبدیل شود.

معاون درمان وزارت بهداشت همچنین با اشاره به افزایش هزینه تجهیزات پزشکی اظهار کرد: شرایط ناشی از جنگ و تحریم و تغییرات نرخ ارز، هزینه تأمین تجهیزات پزشکی را به‌شدت افزایش داده است؛ با وجود این محدودیت‌ها، تلاش شده توسعه تجهیزات درمانی در استان‌های محروم و کمتر برخوردار با جدیت دنبال شود.

رضوی ادامه داد: هدف این است که همه امکانات در مراکز استان‌ها متمرکز نباشد و یا مردم برای دریافت خدمات درمانی مجبور به سفر به سایر استان‌ها نشوند. با توسعه تجهیزات و خدمات تخصصی در مناطق محروم، هزینه‌های مردم نیز کاهش می‌یابد.

وی با بیان اینکه اجرای این برنامه در دولت چهاردهم با رویکرد توسعه در سراسر کشور دنبال شده است، گفت: با توجه به محدودیت منابع و نیروی انسانی، اجرای مرحله‌ای و برنامه‌ریزی‌شده این طرح در دستور کار قرار گرفت.

معاون درمان وزارت بهداشت افزود: برنامه پزشکی خانواده ابتدا در چهار شهر اجرا شد و اکنون در ۶۴ شهر در حال اجراست. این برنامه با وجود چالش‌هایی در حوزه منابع، یکی از مهم‌ترین مسیرهای تحقق دسترسی عادلانه مردم به خدمات سلامت است و در بیش از ۱۳۰ کشور نیز اجرا شده است.