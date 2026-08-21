به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدمهدی میرباقری شامگاه جمعه در مراسم گرامیداشت شب نهم ربیعالاول و سالروز آغاز امامت حضرت ولیعصر(عج) که در آستان مقدس مسجد جمکران برگزار شد، اظهار کرد: ظهور حضرت مهدی(عج) یکی از وعدههای بزرگ الهی است که با تحقق آن، تحولات بنیادینی در حیات انسان و جهان رقم خواهد خورد.
وی افزود: آنچه در عصر ظهور به دست حضرت ولیعصر(عج) محقق میشود، تنها یک تحول ظاهری و جسمانی نیست، بلکه حقیقتی عمیق و فراگیر است که با تحقق دین خدا، گسترش عدالت، نورانیت عالم و رسیدن انسانها به حیات طیبه همراه خواهد بود.
میرباقری ادامه داد: در دوران ظهور، جهان وارد مرحلهای متفاوت میشود و عدالت الهی در گستره عالم تحقق پیدا میکند و انسانها نیز در مسیر کمال اخلاقی و عقلی قرار میگیرند و زمین به معنای حقیقی کلمه حیات تازهای پیدا خواهد کرد.
وی با اشاره به جایگاه معرفتی امام زمان(عج) بیان کرد: ظهور حضرت حجت(عج) موجب آشکار شدن مقام باطنی امام در عالم میشود و حجابهایی که میان انسان و حقیقت وجود دارد کنار میرود و مؤمنان میتوانند در پرتو نور امام، آیات و نشانههای الهی را با معرفت بیشتری مشاهده کنند.
عصر ظهور، عصر دوران توحید و معرفت الهی است
عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: عصر ظهور را باید دوران توحید و لقاءالله دانست و انسانها در پرتو هدایت امام خود به مراتب بالاتری از معرفت و شهود حقیقت الهی دست پیدا خواهند کرد.
وی با اشاره به مفهوم غیبت اظهار کرد: غیبت به این معنا نیست که امام از عرصه عالم کنار رفته یا نقشی در اداره جهان ندارد، بلکه حضرت ولیعصر(عج) در دوران غیبت نیز عالم را مدیریت میکنند و مسیر حرکت جهان به سوی ظهور را پیش میبرند.
میرباقری افزود: در کنار نقش امام در دوران غیبت، مؤمنان نیز وظایفی بر عهده دارند و باید متناسب با شرایط تاریخی خود برای تحقق اهداف الهی و فراهم شدن زمینه ظهور تلاش کنند.
وی با اشاره به برخی روایات درباره نقش مردم ایران در تحولات پیش از ظهور بیان کرد: در معارف روایی، از مردمی در مشرق زمین سخن گفته شده که بر مطالبه حق پافشاری میکنند و تا زمانی که پرچم را به صاحب اصلی آن بسپارند، از این مسیر دست نمیکشند.
عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: بر اساس این نگاه، مردم ایران از جمله ملتهایی هستند که در حرکت جهان به سمت ظهور، ظرفیت و مسئولیت ویژهای دارند و خداوند تواناییهای بزرگی در اختیار این ملت قرار داده است.
تکالیف بزرگ بر دوش ملتهای بزرگ گذاشته میشود
وی با اشاره به فشارها و آزمونهای دشوار دهههای گذشته گفت: سختیهایی که مردم ایران و جبهه مؤمنان در سالهای گذشته تحمل کردهاند، میتواند نشانهای از ظرفیت این ملت برای پذیرش مسئولیتهای بزرگ باشد، زیرا تکالیف سنگین بر دوش مردمی قرار میگیرد که توانایی انجام آن را دارند.
میرباقری افزود: ملت ایران باید جایگاه و ظرفیت تاریخی خود را بشناسد و بداند که برخورداری از چنین ظرفیتی به معنای مسئولیتی جدی در برابر تحولات جهان اسلام و آینده بشریت است.
وی با اشاره به دیدگاه امام خمینی(ره) درباره انقلاب اسلامی اظهار کرد: امام راحل انقلاب اسلامی را مقدمهای برای انقلاب جهانی اسلام به پرچمداری حضرت بقیهالله(عج) میدانستند و مردم ایران نیز این مسئولیت را پذیرفتهاند و باید برای به سرانجام رساندن آن تلاش کنند.
استاد برجسته حوزه علمیه بیان کرد: شناخت درست ظرفیتهای تاریخی ملت ایران اهمیت زیادی دارد و دشمن تلاش میکند این ملت نسبت به عظمت، توانایی و جایگاه تاریخی خود دچار غفلت شود، چرا که ملتی که ظرفیتهای خود را نشناسد، ممکن است به دستاوردهای محدود قانع شود.
وی ادامه داد: ملت ایران در دورههای مختلف تاریخی پناهگاه مظلومان و آزادیخواهان بوده است و پس از ورود اسلام نیز با پیوند عمیق با مکتب اهلبیت(ع)، ظرفیتهای تازهای در مسیر حقطلبی و دفاع از ارزشهای الهی پیدا کرده است.
انقلاب اسلامی نهضتی فراتر از تغییر یک حکومت است
عضو مجلس خبرگان رهبری با تشریح ماهیت انقلاب اسلامی گفت: انقلاب اسلامی را نباید صرفاً یک حرکت سیاسی برای کنار زدن یک حکومت و جایگزین کردن ساختاری دیگر دانست، بلکه این انقلاب دارای ماهیتی اجتماعی و قدسی است و هدف آن ایجاد تحولات اساسی در جهان و مقابله با جریان استکبار است.
وی افزود: یکی از جلوههای مهم این حرکت، به اهتزاز درآمدن پرچم مقابله با استکبار و ایجاد جریان مقاومت در برابر نظام سلطه بوده است و ملت ایران در این مسیر هزینهها و دشواریهای فراوانی را تحمل کرده است.
میرباقری تصریح کرد: همانگونه که این ملت توانست در مقطعی شاهد فروکش کردن و از میان رفتن پرچم مارکسیسم در جهان باشد، ظرفیت آن را نیز دارد که در ادامه مسیر، در برابر تمدن مادی و ساختار استکباری شکلگرفته حول محور آمریکا ایستادگی کند.
وی با اشاره به برخی تحولات جاری در جهان اظهار کرد: امروز نشانههای یک تحول بزرگ در عرصه جهانی قابل مشاهده است و در این مسیر، پیروزیهایی نیز نصیب جبهه مؤمنان شده است که باید آنها را شناخت و در برابر این نعمتها شکرگزاری کرد.
عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: مشکلات و فشارهایی که از سوی دشمن ایجاد میشود نباید موجب شود جامعه مؤمنان از هدف اصلی خود فاصله بگیرد یا دستاوردهای بهدستآمده را نادیده بگیرد، بلکه باید با شناخت درست شرایط، مسیر حرکت را با قوت بیشتری ادامه داد.
ایمان و وحدت شرط ادامه مسیر است
وی با تأکید بر ضرورت تقویت جبهه مؤمنان گفت: ادامه این مسیر تاریخی نیازمند ایمان قوی و استوار است و جامعه مؤمنان باید سرمایه ایمانی خود را تقویت کند تا بتواند در برابر فشارها و فتنههای دشمن ایستادگی کند.
میرباقری افزود: وحدت میان مؤمنان نیز از الزامات عبور از شرایط دشوار است و در این مسیر باید نسبت به یکدیگر مدارا، همدلی و همراهی بیشتری داشته باشیم و اختلافات داخلی نباید موجب تضعیف جریان حق شود.
وی بیان کرد: جریان مؤمنان باید در کنار تقویت ایمان و حفظ وحدت، نسبت به جریانهایی که به دنبال گسترش فساد و مقابله با مسیر الهی هستند، هوشیاری داشته باشد و در برابر آنها ایستادگی کند.
عضو مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: اگر ظرفیتهای تاریخی ملت ایران به درستی شناخته شود و ایمان و وحدت در جامعه تقویت شود، این ملت میتواند مسئولیت خود را در مسیر تحولات بزرگ پیش رو بهتر ایفا کند.
میرباقری در پایان با تأکید بر پیوند انقلاب اسلامی با آرمان ظهور حضرت ولیعصر(عج) گفت: ملت ایران باید با شناخت جایگاه خود، حفظ ایمان، تقویت وحدت و ایستادگی در برابر استکبار، مسیر مسئولیتی را که در این دوره تاریخی بر عهده گرفته است با قوت ادامه دهد.
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