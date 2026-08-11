آقامیری: اجرای طرح تحولی ۳۶۰ درجه کیفیت معابر پایتخت را ارتقا داد

به گزارش خبرنگار مهر، در چهارصد و بیست و سومین جلسه صحن شورای اسلامی شهر تهران، حجت‌الاسلام سید محمد آقامیری، رئیس کمیته عمران و زیرساخت، با ارائه گزارشی جامع از تحولات حوزه مدیریت معابر، ابعاد اجرایی طرح تحولی ۳۶۰ درجه و اثرات آن بر بهبود فضای شهری را مورد بررسی قرار داد.



ایشان در ابتدای سخنان خود، با رویکرد شفاف‌سازی در خصوص اخبار تقطیع شده درباره جمع‌آوری سنگ‌فرش‌ها، تصریح نمود: بازگشایی محدوده‌ای از معابر در نقاطی نظیر میدان امام خمینی (س)، بهارستان و میدان امام حسین (ع)، بر اساس تحلیل‌های کارشناسی پلیس راهور و با هدف بهینه‌سازی جریان ترافیک و رفع گره‌های حرکتی صورت پذیرفته است. وی تأکید کرد که این اقدامات، بازسازی زیرساخت‌هایی است که پس از ۱۰ تا ۱۲ سال بهره‌برداری، به پایان عمر مفید خود رسیده بودند و هدف، ارتقای استانداردهای ایمنی و تردد در این نقاط است.



آقامیری در تشریح دستاوردهای عملیاتی، بر تحول در معیارهای پیاده‌سازی تأکید کرد و فرمود: اجرای بیش از ۲.۵ میلیون متر مربع عملیات پیاده‌ روسازی و مرمت در ۴۸۰۰ معبر اصلی و فرعی، یکی از محورهای اصلی بهسازی شهری در دوره جاری است.



وی خاطرنشان کرد : از این تعداد،۱۹۲۷ معبر به صورت جامع و «صفر تا صد» احداث شده‌اند. همچنین، در راستای عدالت اجتماعی و تسهیل تردد برای توان‌یابان،۱۲۱۶ معبر به طول مجموع ۱۲۳۶ کیلومتر ، با بهره‌گیری از پیشرفته‌ترین متدهای تحلیل مصالح و استانداردهای جهانی، مناسب‌سازی گردید.



رئیس کمیته عمران و زیرساخت در ادامه به نوسازی شبکه جمع‌آوری آب اشاره کرد و تصریح نمود: جایگزینی نهرهای قدیمی و زائد با جداول بتنی کانیو در۴۸۰۰ معبر به طول ۱.۳ میلیون مترطول ، منجر به تغییر سیمای بصری کوچه‌ها و تسهیل در آسفالت مجدد معابر شهری شده است.



آقامیری افزود : با استناد به داده‌های سامانه ۱۳۷، کاهش ۱۸ درصدی شکایات شهروندی در حوزه معابر در سال ۱۴۰۴ را نقطه عطفی در ارتقای رضایتمندی عمومی دانست. وی در جمع‌بندی سخنان خود، از تلاش کارکنان معاونت فنی عمران در تمامی رده‌های ستادی و اجرایی مناطق قدردانی نموده و این اقدامات را حاصل هم‌افزایی در قالب «طرح تحولی ۳۶۰ درجه» برای دستیابی و ارتقای کیفیت زیرساخت های شهری به شهری تاب‌آور و شهروند-محور دانست.