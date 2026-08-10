به گزارش خبرنگار مهر، محمد غلام نژاد، روز دوشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۵، در نشست خبری که در محل اداره کل بیمه سلامت استان تهران برگزار شد، با تجلیل و تقدیر از تلاش‌های اهالی رسانه در انعکاس مسائل و مشکلات حوزه سلامت، گفت: اگر تلاش خبرنگاران نبود، بسیاری از واقعیت ها دفن می شد.

وی افزود: بیمه سلامت تلاش کرده دهک‌های یک تا پنج را رایگان تحت پوشش قرار دهد و دهک‌های ۶ تا ۹، با تخفیف های ویژه و دهک‌ ۱۰ به طور کامل حق بیمه می دهند.

غلام نژاد گفت: بیمه روستایی تاکنون برای دهک‌های ۱ تا ۱۰ کاملا رایگان بود، اما از این به بعد دهک‌های ۶ تا ۹ به صورت تخفیف و دهک ۱۰ به صورت کامل باید حق بیمه را بپردازند.

وی با عنوان این مطلب که ۲۳۸ هزار نفر در استان تهران تحت پوشش بیمه روستایی هستند، افزود: این موضوع، مصوبه هیئت وزیران است و از اول تیرماه ۱۴۰۵، قابلیت اجرایی پیدا کرده است.

غلام نژاد تاکید کرد: دهک‌های یک تا پنج روستایی همچنان رایگان تحت پوشش بیمه سلامت قرار می گیرند، اما دهک‌های ۶ تا ۱۰ برای انجام وسع و تمدید بیمه خودشان، باید به شعب و دفاتر بیمه سلامت مراجعه کنند.

وی افزود: بیمه سلامت استان تهران هنوز بدهی هایی از سال گذشته به مراکز درمانی دارد که اعتبار آن در بودجه ۱۴۰۵ دیده شده، اما هنوز عملیاتی نشده است.

مدیرکل بیمه سلامت استان تهران ادامه داد: بدهی بیمه سلامت استان تهران از سال گذشته بیش از ۱۲.۵ همت است.

وی افزود: در استان تهران بیش از ۵ میلیون بیمه شده داریم و هنوز هیچ مرکزی لغو قرارداد با بیمه سلامت استان تهران نداشته است.

غلام نژاد گفت: در سال جاری ۲۰ درصد به تعداد و خدمات بیماران صندوق صعب‌العلاج در استان تهران اضافه شده است.

وی افزود: تاکنون ۲۱ هزار نفر از خدمات رایگان کاشت حلزون با حمایت بیمه سلامت، استفاده کرده‌اند.

مدیرکل بیمه سلامت استان تهران، حجم بدهی بیمه سلامت استان تهران از سال گذشته را ۱۲ هزار و ۷۰۰ همت اعلام کرد و گفت: بودجه ما را دولت می دهد و مشمول جریمه دیرکرد در پرداخت مطالبات معوق داروخانه‌ها نمی شویم.

وی در ادامه به موضوع تعرفه‌های پزشکی، اشاره‌ کرد و افزود: متاسفانه تعرفه‌ها واقعی نیستند و همین موضوع سبب می‌شود پزشکان به سمت همکاری در بخش خصوصی؛ گرایش بیشتری پیدا کنند.

غلام نژاد به برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع، اشاره کرد و گفت: امیدواریم نتیجه کار در کشور ما به گونه‌ای باشد که همراه با ارتقای کمی و کیفی خدمات سلامت به هموطنان باشد.