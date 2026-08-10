به گزارش خبرگزاری مهر، احسان خواصی با اشاره به برگزاری جلسه با شرکت‌های فعال در حوزه صنایع شیمیایی و مواد پیشرفته، اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود کشور و محدودیت‌ها و چالش‌هایی که در زمینه تأمین مواد اولیه وجود دارد، ظرفیت شرکت‌های فناور استان می‌تواند بخشی از نیاز صنایع به مواد اولیه استراتژیک را برطرف کند.

وی افزود: شرکت‌های فناور مستقر در پارک علم و فناوری استان زنجان در حوزه‌های مختلفی از جمله تأمین مواد اولیه مورد نیاز کارخانه‌های رنگ‌سازی با تولید رنگدانه‌های معدنی می‌توانند نقش مؤثری ایفا کنند.

خواصی ادامه داد: شرکت‌های فناور استان با برخورداری از ظرفیت و توانمندی در حوزه صنایع شیمیایی، مواد پیشرفته و بازیافت، می‌توانند بخشی از مواد اولیه استراتژیک مورد نیاز صنایع را تأمین کرده و به کاهش وابستگی آنها به منابع خارجی کمک کنند.

رئیس پارک علم و فناوری استان زنجان ادامه داد: همچنین برخی شرکت‌های فناور استان در زمینه تأمین مواد اولیه مورد استفاده در آزمون‌های غیرمخرب، بازیافت لوله‌های مورد استفاده در بخش کشاورزی و استفاده مجدد از این مواد برای تولید محصولات پلاستیکی فعالیت و توانمندی دارند.

خواصی با اشاره به ظرفیت شرکت‌های فناور در حوزه بازیافت فلزات گران‌بها، تصریح کرد: شرکت‌های این حوزه نیز از توانمندی لازم برای بازیافت و تأمین مواد حاصل از این فرآیند برخوردار هستند که می‌تواند در شرایط فعلی کشور از اهمیت و ارزش راهبردی برخوردار باشد.

وی عنوان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و محدودیت‌های ایجادشده در مسیر تأمین مواد اولیه، استفاده از ظرفیت شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان می‌تواند به کاهش وابستگی صنایع به منابع خارجی و تأمین بخشی از مواد اولیه استراتژیک مورد نیاز آنها کمک کند.

رئیس پارک علم و فناوری استان زنجان خاطرنشان کرد: به طور کلی، شرکت‌های فناور مستقر در پارک استان این قابلیت را دارند که بخشی از مواد اولیه استراتژیک مورد نیاز صنایع را تولید و تأمین کنند و این ظرفیت می‌تواند در شرایط کنونی کشور مورد توجه بیشتری قرار گیرد.