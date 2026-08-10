به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد نصیر کوهزادی ظهر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: مأموران این پلیس با همکاری دستگاه‌های ذی‌صلاح در قالب طرح‌های نظارتی مشترک، بازدیدهای میدانی گسترده‌ای را در سطح استان به اجرا درآوردند.

وی افزود: در جریان این بازدیدها، ۵ واحد صنفی در حوزه غذاخوری و سفره‌خانه‌های سنتی که پیش‌ازاین نیز نسبت به تخلفات آن‌ها اخطار صادر شده بود، با حضور نمایندگان دستگاه‌های مربوطه مورد بازرسی که متأسفانه این واحدها باوجود هشدارهای قبلی، همچنان به عدم رعایت قوانین و مقررات انتظامی و صنفی ادامه داده بودند با هماهنگی قضائی پلمب شدند

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی لرستان، تصریح کرد: موارد شناسایی شده شامل فعالیت بدون مجوز قانونی، ایجاد مزاحمت برای شهروندان، عدم رعایت موازین بهداشتی و سایر تخلفات صنفی بود که مستقیماً سلامت و آرامش جامعه را هدف قرار می‌دهند.

سرگرد کوهزادی با تأکید بر اینکه پلیس همواره از صاحبان مشاغل مسئولیت‌پذیر حمایت می‌کند، تصریح کرد: رعایت مقررات، وظیفه‌ای برای حفظ اعتماد عمومی است. ما متعهد هستیم که با برخورد با تخلفات، فضای امن و سالمی را برای رفاه شهروندان فراهم آوریم و از هرگونه اقدامی که سلامت جامعه را به خطر می‌اندازد، دریغ نخواهیم کرد.