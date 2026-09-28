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۶ مهر ۱۴۰۵، ۶:۳۳

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

حذف یک نماینده کوراش؛ برادر به برادر نرسید

حذف یک نماینده کوراش؛ برادر به برادر نرسید

رضا احمدزاده با شکست در مرحله یک چهارم مسابقات کوراش نتوانست به مرحله نیمه نهایی برسد و حریف برادرش در این مرحله شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت‌های روز دوم کوراش بازی‌های آسیایی 2026 آیچی – ناگویا که از صبح امروز (دوشنبه) در مجموعه ورزشی هنرهای رزمی آیچی آغاز شده است، رضا احمدزاده با شکست در مرحله یک‌چهارم نهایی از دور مسابقات کنار رفت.

رضا احمدزاده پس از استراحت در دور نخست، در مرحله یک‌چهارم نهایی رقابت‌های وزن 81- کیلوگرم به مصاف کن اویوشی از ژاپن رفت و با نتیجه 10 بر صفر (هلال – ضربه فنی) مغلوب حریف خود شد تا از دور رقابت‌ها کنار برود و فرصت رویارویی با برادرش در مرحله نیمه‌نهایی را از دست بدهد.

پیش از این، رامین احمدزاده با کسب دو پیروزی با ضربه فنی مقابل راتانان کائونساتان از تایلند و احمد چاریف از ترکمنستان به مرحله نیمه‌نهایی صعود و مدال برنز خود را قطعی کرده بود. رامین احمدزاده در مرحله نیمه‌نهایی از ساعاتی دیگر به مصاف اویوشی از ژاپن خواهد رفت.

سیدمناف هاشمی، معاون توسعه منابع و مدیریت وزارت ورزش و جوانان، با حضور در مجموعه ورزشی هنرهای رزمی آیچی، در کنار داریوش خسرویار، رئیس انجمن کوراش، به تماشای عملکرد نمایندگان کشورمان پرداخت.

کد مطلب 6960864

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