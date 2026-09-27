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۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۴۸

ادعای جدید ترامپ: انتظار دارم در هفته جاری با ایران گفتگو کنیم!

ادعای جدید ترامپ: انتظار دارم در هفته جاری با ایران گفتگو کنیم!

رئیس‌ جمهور آمریکا در تلاش برای تأثیرگذاری بر بازارهای انرژی در آستانه انتخابات میان دوره ای کنگره در این کشور ادعا کرد: انتظار دارم در هفته جاری با ایران گفتگو کنیم!

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ، رئیس‌ جمهور آمریکا امروز یکشنبه در مصاحبه با اکسیوس در تلاش برای تأثیرگذاری بر بازارهای انرژی به ویژه در آستانه انتخابات میان دوره ای کنگره در این کشور ادعا کرد که با وجود رد پیشنهاد ایران، انتظار دارد در هفته جاری مذاکرات بیشتری میان آمریکا و ایران انجام شود.

رئیس‌ جمهور آمریکا در این خصوص مدعی شد: آن‌ ها خواهان توافق هستند، اما این، آن توافقی نیست که من می‌خواهم. آن‌ ها در بازی خود زیاده‌ روی کردند. انتظار دارم در هفته جاری با ایران گفتگو کنیم!

وی سپس در پاسخ به پرسشی درباره ازسرگیری تجاوز به ایران، ادعا کرد: همواره به آن فکر می‌کنم!

کد مطلب 6960579

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