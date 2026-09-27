خدادادی: آسفالت معابر سه روستای کرمانشاه تکمیل شد

شمسالله خدادادی در گفتگو با خبرنگار مهر، از پایان عملیات زیرسازی و آسفالت معابر سه روستای استان در شهرستانهای سنقروکلیایی، دالاهو و ثلاث باباجانی خبر داد.
وی اظهار کرد: این پروژهها در راستای اجرای طرحهای بهسازی روستایی و با هدف تسهیل رفتوآمد اهالی، ارتقای کیفیت زندگی و بهبود وضعیت معابر روستاها اجرا و به بهرهبرداری رسیدهاند.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه افزود: در روستای چهارگاه از توابع شهرستان سنقروکلیایی، عملیات زیرسازی و آسفالت معابر در سطح ۶ هزار و ۲۰۰ مترمربع انجام شده که برای اجرای آن بیش از ۳۲ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.
خدادادی ادامه داد: در روستای زرده شهرستان دالاهو نیز ۷ هزار مترمربع از معابر روستا بهسازی و آسفالت شده و این پروژه با اعتباری معادل ۴۵ میلیارد ریال به پایان رسیده است.
وی درباره سومین پروژه گفت: در روستای جوجار از بخش زمکان شهرستان ثلاث باباجانی نیز عملیات آسفالت معابر در مساحت ۵ هزار مترمربع اجرا شد که برای آن بیش از ۳۳ میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافت.
مدیرکل بنیاد مسکن استان کرمانشاه تصریح کرد: مجموع اعتبار هزینهشده برای اجرای پروژههای آسفالت معابر این سه روستا بیش از ۱۱۰ میلیارد ریال بوده است و این طرحها از محل اعتبارات ملی قیر رایگان اجرا و به بهرهبرداری رسیدهاند.
خدادادی خاطرنشان کرد: اجرای سایر پروژههای طرح هادی و آسفالت معابر در روستاهای دیگر استان نیز بر اساس برنامهریزیهای انجامشده و اولویتبندی، در حال پیگیری است.
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