خدادادی: آسفالت معابر سه روستای کرمانشاه تکمیل شد

شمس‌الله خدادادی در گفتگو با خبرنگار مهر، از پایان عملیات زیرسازی و آسفالت معابر سه روستای استان در شهرستان‌های سنقروکلیایی، دالاهو و ثلاث باباجانی خبر داد.

وی اظهار کرد: این پروژه‌ها در راستای اجرای طرح‌های بهسازی روستایی و با هدف تسهیل رفت‌وآمد اهالی، ارتقای کیفیت زندگی و بهبود وضعیت معابر روستاها اجرا و به بهره‌برداری رسیده‌اند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه افزود: در روستای چهارگاه از توابع شهرستان سنقروکلیایی، عملیات زیرسازی و آسفالت معابر در سطح ۶ هزار و ۲۰۰ مترمربع انجام شده که برای اجرای آن بیش از ۳۲ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

خدادادی ادامه داد: در روستای زرده شهرستان دالاهو نیز ۷ هزار مترمربع از معابر روستا بهسازی و آسفالت شده و این پروژه با اعتباری معادل ۴۵ میلیارد ریال به پایان رسیده است.

وی درباره سومین پروژه گفت: در روستای جوجار از بخش زمکان شهرستان ثلاث باباجانی نیز عملیات آسفالت معابر در مساحت ۵ هزار مترمربع اجرا شد که برای آن بیش از ۳۳ میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافت.

مدیرکل بنیاد مسکن استان کرمانشاه تصریح کرد: مجموع اعتبار هزینه‌شده برای اجرای پروژه‌های آسفالت معابر این سه روستا بیش از ۱۱۰ میلیارد ریال بوده است و این طرح‌ها از محل اعتبارات ملی قیر رایگان اجرا و به بهره‌برداری رسیده‌اند.

خدادادی خاطرنشان کرد: اجرای سایر پروژه‌های طرح هادی و آسفالت معابر در روستاهای دیگر استان نیز بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و اولویت‌بندی، در حال پیگیری است.