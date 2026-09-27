۱۵۹ کیلو و ۵۰۰ گرم شیشه در شادگان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید محمود میرفیضی عصر امروز یکشنبه اظهار کرد: در راستای برخورد با قاچاقچیان و عوامل تهیه و توزیع مواد مخدر، مأموران مبارزه با مواد مخدر شهرستان شادگان با انجام اقدامات فنی و پلیسی، موفق به شناسایی یک محموله مواد مخدر شدند که از مرزهای شرقی کشور وارد استان خوزستان و شهرستان شادگان شده بود.

وی افزود: ماموران پلیس پس از شناسایی سوداگران مرگ، با هماهنگی قضائی از مخفیگاه متهمان بازدید کردند که در بررسی به‌عمل‌آمده، مقدار ۱۵۹ کیلو و ۵۰۰ گرم مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه کشف شد.

فرمانده انتظامی استان خوزستان اظهار داشت: در این رابطه سه نفر از سوداگران مرگ دستگیر و دو دستگاه موتورسیکلت که در جابه‌جایی مواد استفاده می‌شد، توقیف شدند.

سردار میرفیضی با تأکید بر عزم راسخ پلیس در مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر، بیان کرد: نیروی انتظامی با همکاری دستگاه قضائی و بهره‌گیری از توان اطلاعاتی و عملیاتی، با قاچاقچیان و سوداگران مرگ قاطعانه و جدی برخورد خواهد کرد.