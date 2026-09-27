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۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۵۹

یک کشته و ۲ مصدوم در حادثه رانندگی محور مشهد- سرخس

یک کشته و ۲ مصدوم در حادثه رانندگی محور مشهد- سرخس

مشهد- فرمانده انتظامی بخش رضویه مشهد از یک کشته و ۲ مصدوم در حادثه رانندگی محور مشهد- سرخس خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرگرد محمود سالارزاده اظهار کرد: در پی اعلام خبری مبنی یک مورد حادثه رانندگی در محور مشهد- سرخس به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰، بلافاصله ماموران پاسگاه انتظامی آبروان به همراه نیروهای امدادی محل حادثه اعزام شدند.

فرمانده انتظامی بخش رضویه مشهد بیان کرد: با حضور ماموران انتظامی و در بررسی های اولیه در محل حادثه مشخص شد یک دستگاه خودرو سواری با ۳ سرنشین مرد با یک دستگاه کامیون در حوالی روستای تنگل شور به دلایل نامعلومی برخورد کرده است.

وی افزود: در این حادثه یکی از سرنشینان سواری به علت شدت جراحات وارده در دم فوت و راننده و سرنشین دیگر آن نیز مصدوم که با کمک نیروهای امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند.

سالارزاده بیان کرد: علت دقیق این حادثه توسط کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.

کد مطلب 6960590

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