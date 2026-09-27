به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله محسن اراکی عضو مجلس خبرگان رهبری درباره اقدامات اخیر دولت عراق در سرسپردگی به طاغوت آمریکایی و بستن مرز هوایی به روی زائران امیرالمومنین(ع) و سیدالشهدا(ع)، بیانیهای صادر کرد که متن این بیانیه به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
خداوند متعال میفرماید:
﴿وَالَّذِینَ کَفَرُوا أَوْلِیَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ﴾
«و کسانی که کفر ورزیدهاند، سرپرستان آنان طاغوتاند.» (سوره بقره، آیه ۲۵۷)
آنچه حکومت عراقی در مسیر بستن راه بر زائران امیرالمؤمنین علی علیهالسلام و امام حسین شهید علیهالسلام مرتکب شده است، حکومت کنونی عراق را به دنبالهای ذلیل و سرسپرده از طاغوت آمریکایی مبدل ساخته و آن را در ردیف دیگر طاغوتهایی قرار داده است که پیش از این بر عراق حکومت راندهاند؛ امری که تمامی مؤلفهها و مبانی مشروعیت دینی را از آن سلب میکند.
بر این اساس، چنانچه این حکومت بر سیاست طاغوتی خویش و فرمانبرداری مطلق از طاغوت آمریکایی اصرار ورزد، همانند سایر نظامهای ستمگر و طاغوتی خواهد بود و تمامی احکام مترتب بر طاغوت بر آن جاری خواهد شد.
در چنین صورتی، بر مسلمانان حرام است که با آن به عنوان یک نظام شرعی تعامل نمایند؛ بلکه حکم آن، حکم نظام اموی و دیگر نظامهای همانند آن است که در مسیر دشمنی با رسول خدا صلیاللهعلیهوآله و اهلبیت پاک و مطهر آن حضرت علیهمالصلاة والسلام قرار داشتهاند.
همچنین، حاکمان طاغوتی از جمله کسانیاند که باید از تعامل و همراهی با آنان اجتناب ورزید؛ چنانکه خداوند سبحان میفرماید:
﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِی کُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَی اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَیْهِ الضَّلَالَةُ فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانْظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ﴾
«و بهراستی در میان هر امتی پیامبری برانگیختیم که: خدا را بپرستید و از طاغوت دوری گزینید. پس از آنان کسانی بودند که خدا هدایتشان کرد و گروهی نیز گمراهی بر آنان محقق گشت. پس در زمین سیر کنید و بنگرید که فرجام تکذیبکنندگان چگونه بوده است.»
(سوره نحل، آیه ۳۶)
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