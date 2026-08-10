به گزارش خبرنگار مهر، ندا محمدی‌پور عصر دوشنبه در حاشیه بازدید از مزرعه کشاورز پیشرو در شهرستان سلسله اظهار داشت: اصلاح الگوی کشت و تغییر زمان کشت محصولات کشاورزی از فصل گرم به فصل سرد، یکی از راهبردهای مهم برای استفاده بهینه از ظرفیت‌های اقلیمی و منابع آبی استان لرستان به شمار می‌رود.

وی افزود: با توجه به شرایط اقلیمی استان، توسعه الگوهای کشت متناسب با هر منطقه می‌تواند ضمن کاهش فشار بر منابع آبی، زمینه افزایش بهره‌وری تولید و مدیریت بهتر زمان عرضه محصولات به بازار را فراهم کند.

کشت زمستانه سیب‌زمینی برای نخستین‌بار در الشتر

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به تجربه موفق کشت زمستانه سیب‌زمینی در برخی شهرستان‌های گرم‌تر استان گفت: این شیوه پیش از این در شهرستان‌هایی همچون چگنی، پلدختر و کوهدشت اجرا شده و نتایج مطلوبی به همراه داشته است.

محمدی‌پور ادامه داد: برای نخستین‌بار امکان اجرای این الگوی کشت در اقلیم معتدل سرد شهرستان سلسله مورد آزمایش قرار گرفت و این طرح در سطح پنج هکتار اجرا شد که خوشبختانه با نتایج مطلوب به مرحله برداشت رسید.

وی این تجربه را اقدامی مهم در راستای بررسی ظرفیت‌های اقلیمی مناطق مختلف لرستان دانست و بیان کرد: نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد در صورت رعایت الزامات فنی و انتخاب شرایط مناسب، امکان توسعه کشت زمستانه سیب‌زمینی در مناطق معتدل سرد نیز وجود دارد.

انتخاب رقم و زمان کشت؛ شرط موفقیت

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان با تأکید بر اینکه موفقیت کشت زمستانه نیازمند رعایت اصول فنی است، گفت: انتخاب رقم مناسب، تعیین دقیق زمان کشت و توجه به شرایط اقلیمی منطقه از مهم‌ترین عوامل مؤثر در موفقیت این نوع کشت محسوب می‌شود.

محمدی‌پور از کشاورزان خواست پیش از اقدام به کشت زمستانه سیب‌زمینی، با کارشناسان جهاد کشاورزی مشورت کنند و با توجه به شرایط هر منطقه نسبت به انتخاب رقم و زمان مناسب کشت اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: نمی‌توان یک نسخه واحد برای تمام مناطق ارائه کرد و توسعه این الگوی کشت باید بر اساس نتایج مطالعات کارشناسی، شرایط آب‌وهوایی و ظرفیت منابع آبی هر شهرستان انجام شود.

افزایش بهره‌وری آب با استفاده از بارش‌های فصل سرد

محمدی‌پور با اشاره به مزایای کشت زمستانه سیب‌زمینی اظهار کرد: قرار گرفتن بخشی از دوره رشد گیاه در فصل سرد، موجب افزایش طول دوره رشد شده و می‌تواند فرصت بیشتری برای رشد و پر شدن غده‌ها فراهم کند.

وی افزود: از سوی دیگر، استفاده از بارندگی‌های فصل سرد می‌تواند به مدیریت بهتر منابع آب کمک کند و میزان وابستگی محصول به منابع آب آبیاری را کاهش دهد؛ موضوعی که در شرایط کنونی و با توجه به ضرورت مدیریت مصرف آب، اهمیت ویژه‌ای دارد.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان همچنین گفت: تغییر تاریخ کشت و استفاده از ظرفیت‌های طبیعی هر منطقه می‌تواند علاوه بر مدیریت منابع، در تنظیم زمان تولید و عرضه محصول به بازار نیز مؤثر باشد.

ظرفیت الشتر برای توسعه کشت زمستانه

وی با اشاره به نتایج حاصل از اجرای طرح آزمایشی در مزرعه پنج هکتاری شهرستان سلسله اظهار کرد: در این مزرعه عملکرد مطلوبی در هکتار برآورد شده است که نشان‌دهنده ظرفیت قابل توجه اقلیم معتدل سرد الشتر برای اجرای کشت زمستانه سیب‌زمینی است.

محمدی‌پور تصریح کرد: در صورت تداوم نتایج مطلوب، تکمیل بررسی‌های فنی و تأیید کارشناسان، می‌توان زمینه توسعه این الگوی کشت را در منطقه فراهم کرد.

وی تأکید کرد: توسعه کشت زمستانه باید به‌صورت مرحله‌ای و مبتنی بر نتایج آزمایشی و کارشناسی انجام شود تا ضمن حفظ پایداری تولید، منافع اقتصادی کشاورزان و منابع طبیعی و آبی منطقه نیز مورد توجه قرار گیرد.