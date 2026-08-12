به گزارش خبرگزاری مهر، علی بایگانه اظهار کرد: در مجموع نزدیک به ۲۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان همدان به کشت سیب‌زمینی تابستانه و پاییزه اختصاص یافته است و برآوردهای انجام‌شده تحقق برنامه تولید پیش‌بینی‌شده را نشان می‌دهد.

وی افزود: برنامه الگوی کشت در مزارع سیب‌زمینی استان با وجود محدودیت‌های اقلیمی و کمبود منابع آبی با مشارکت کشاورزان و بهره‌گیری از دانش فنی، تجربه بهره‌برداران و فناوری‌های نوین دنبال شده است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان همدان ادامه داد: برداشت سیب‌زمینی تابستانه در شهرستان بهار آغاز شده و محصول تولیدی متناسب با شرایط و نیاز بازار عرضه می‌شود.

بایگانه گفت: بخشی از سیب‌زمینی برداشت‌شده بلافاصله برای مصرف تازه‌خوری روانه بازار می‌شود و بخشی دیگر نیز در صورت نیاز به‌صورت محدود و مقطعی در سردخانه‌های شهرستان ذخیره‌سازی و متناسب با تقاضا عرضه خواهد شد.

وی با اشاره به رصد مستمر بازار این محصول افزود: موضوع تنظیم بازار سیب‌زمینی به‌طور پیوسته در سازمان جهاد کشاورزی استان دنبال می‌شود تا با مدیریت عرضه محصول با قیمت متناسب در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گیرد.

بایگانه همچنین از برنامه‌ریزی برای تامین نهاده‌های مورد نیاز کشت سال زراعی جدید خبر داد و گفت: با وجود محدودیت‌ها تامین و تخصیص نهاده‌هایی از جمله کودهای شیمیایی برای کشاورزان در دستور کار قرار گرفته و اقدامات لازم در این زمینه انجام شده است.

وی درباره وضعیت مزارع سیب‌زمینی پاییزه استان نیز اظهار کرد: بازدیدهای میدانی و بررسی روند تولید نشان می‌دهد برنامه پیش‌بینی‌شده برای تولید سیب‌زمینی پاییزه نیز محقق خواهد شد.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان همدان خاطرنشان کرد: ذخیره‌سازی مناسب محصول پاییزه نیز در کنار استمرار تولید مورد توجه قرار دارد تا با مدیریت عرضه و ذخایر نیاز بازار استان و کشور در زمان‌های مختلف تامین شود.

بایگانه تاکید کرد: رعایت الگوی کشت، مدیریت منابع آب، حفظ تولید، تنظیم عرضه و حمایت از بازار مصرف از مهم‌ترین اهداف برنامه‌ریزی در بخش تولید سیب‌زمینی استان همدان است.