به گزارش خبرنگار مهر، در راستای بررسی ظرفیت‌ها و مسائل فرهنگی و هنری شهرستان سلسله، میثم محتشم، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، عصر دوشنبه به همراه جمعی از مدیران و کارشناسان این اداره‌کل با مریم ملکی‌صادقی، فرماندار سلسله، دیدار و گفت‌وگو کرد.

این نشست با حضور سیاهپوش و حسنوند، معاونان سیاسی و عمرانی فرماندار سلسله، برگزار شد و در جریان آن مهم‌ترین ظرفیت‌ها، مسائل و چالش‌های حوزه فرهنگ و هنر شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.

بررسی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری سلسله

در این دیدار، ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی شهرستان سلسله و همچنین توانمندی‌های هنرمندان و فعالان فرهنگی منطقه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

حاضران در نشست با اشاره به ظرفیت‌های موجود در شهرستان، بر ضرورت برنامه‌ریزی هدفمند برای بهره‌گیری از این توانمندی‌ها و فراهم کردن زمینه حضور و مشارکت بیشتر هنرمندان و فعالان فرهنگی در برنامه‌های شهرستان تأکید کردند.

همچنین چالش‌های پیش روی اصحاب فرهنگ و هنر و مسائل مرتبط با توسعه فعالیت‌های فرهنگی و هنری مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای تقویت این حوزه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

تأکید بر تقویت زیرساخت‌های فرهنگی

یکی از محورهای اصلی این نشست، بررسی وضعیت زیرساخت‌های فرهنگی شهرستان و ضرورت توجه بیشتر به توسعه و تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری بود.

در این زمینه، بر لزوم همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی شهرستان و اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برای رفع کاستی‌های موجود و فراهم کردن بستر مناسب برای اجرای برنامه‌های فرهنگی، هنری و آموزشی تأکید شد.

حمایت از هنرمندان بومی و هم‌افزایی دستگاه‌ها

در ادامه، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان و فرماندار سلسله بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری در سطح شهرستان تأکید کردند.

حمایت از هنرمندان بومی، توجه به ظرفیت‌های فرهنگی منطقه، تقویت برنامه‌های هنری و اختصاص اعتبارات مناسب برای توسعه فعالیت‌های فرهنگی از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.

در پایان، بر تداوم تعامل میان فرمانداری سلسله و اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان و پیگیری مسائل و مطالبات حوزه فرهنگ و هنر شهرستان با هدف ارتقای زیرساخت‌ها، حمایت از فعالان فرهنگی و هنری و افزایش کیفیت برنامه‌های فرهنگی تأکید شد.