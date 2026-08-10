به گزارش خبرنگار مهر، مسلم قبادیان شامگاه دوشنبه در جلسه شورای مسکن شهرستان رامسر با اشاره به روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن اظهار کرد: این طرح طی سال‌های گذشته از پیشرفت مطلوبی برخوردار نبود، اما با ورود پیمانکار جدید، روند اجرای پروژه با سرعت بیشتری در حال پیگیری است.

وی افزود: شرایط اجرای پروژه نسبت به گذشته بهبود یافته و لازم است دستگاه‌های مرتبط با همکاری پیمانکار و متقاضیان، موانع موجود را برطرف کرده و روند ساخت واحدهای مسکونی را شتاب دهند.

فرماندار رامسر یکی از مسائل مهم در مسیر اجرای نهضت ملی مسکن را تأمین آورده متقاضیان دانست و گفت: پرداخت آورده از سوی برخی متقاضیان به شکل مطلوب انجام نشده و تداوم این وضعیت می‌تواند بر سرعت پیشرفت پروژه تأثیر بگذارد.

قبادیان پیشنهاد کرد اداره راه و شهرسازی شهرستان، جدول کاملی از وضعیت آورده متقاضیان تهیه کند تا میزان پرداختی هر متقاضی مشخص و بر اساس آن، اولویت‌بندی و امتیازبندی متقاضیان انجام شود.

وی همچنین با اشاره به وضعیت بازار مسکن در رامسر اظهار کرد: تأمین زمین یکی از مهم‌ترین چالش‌های توسعه مسکن در این شهرستان است و محدودیت زمین، هزینه ساخت واحدهای مسکونی را افزایش داده است.

فرماندار رامسر ادامه داد: در شهرستان‌های شمالی، هزینه زمین سهم قابل توجهی از قیمت تمام‌شده مسکن را به خود اختصاص می‌دهد و در برخی موارد این سهم به حدود نیمی از هزینه نهایی واحد مسکونی می‌رسد.

قبادیان تأکید کرد: برای تسریع در روند تولید مسکن و کاهش هزینه تمام‌شده، باید راهکارهای مناسبی برای تأمین زمین و کاهش سهم آن در قیمت مسکن پیش‌بینی شود.

وی در پایان بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی، پیمانکار و متقاضیان برای تسریع در اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن تأکید کرد و گفت: هدف اصلی، فراهم کردن شرایط مناسب برای خانه‌دار شدن متقاضیان و افزایش سرعت اجرای پروژه‌هاست.