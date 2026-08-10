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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۲۷

پروژه‌های نهضت ملی مسکن در رامسر شتاب گرفته است

پروژه‌های نهضت ملی مسکن در رامسر شتاب گرفته است

رامسر- فرماندار رامسر از شتاب گرفتن روند اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن در این شهرستان خبر داد و گفت: با ورود پیمانکار جدید، عملیات اجرایی نسبت به گذشته سرعت گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم قبادیان شامگاه دوشنبه در جلسه شورای مسکن شهرستان رامسر با اشاره به روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن اظهار کرد: این طرح طی سال‌های گذشته از پیشرفت مطلوبی برخوردار نبود، اما با ورود پیمانکار جدید، روند اجرای پروژه با سرعت بیشتری در حال پیگیری است.

وی افزود: شرایط اجرای پروژه نسبت به گذشته بهبود یافته و لازم است دستگاه‌های مرتبط با همکاری پیمانکار و متقاضیان، موانع موجود را برطرف کرده و روند ساخت واحدهای مسکونی را شتاب دهند.

فرماندار رامسر یکی از مسائل مهم در مسیر اجرای نهضت ملی مسکن را تأمین آورده متقاضیان دانست و گفت: پرداخت آورده از سوی برخی متقاضیان به شکل مطلوب انجام نشده و تداوم این وضعیت می‌تواند بر سرعت پیشرفت پروژه تأثیر بگذارد.

قبادیان پیشنهاد کرد اداره راه و شهرسازی شهرستان، جدول کاملی از وضعیت آورده متقاضیان تهیه کند تا میزان پرداختی هر متقاضی مشخص و بر اساس آن، اولویت‌بندی و امتیازبندی متقاضیان انجام شود.

وی همچنین با اشاره به وضعیت بازار مسکن در رامسر اظهار کرد: تأمین زمین یکی از مهم‌ترین چالش‌های توسعه مسکن در این شهرستان است و محدودیت زمین، هزینه ساخت واحدهای مسکونی را افزایش داده است.

فرماندار رامسر ادامه داد: در شهرستان‌های شمالی، هزینه زمین سهم قابل توجهی از قیمت تمام‌شده مسکن را به خود اختصاص می‌دهد و در برخی موارد این سهم به حدود نیمی از هزینه نهایی واحد مسکونی می‌رسد.

قبادیان تأکید کرد: برای تسریع در روند تولید مسکن و کاهش هزینه تمام‌شده، باید راهکارهای مناسبی برای تأمین زمین و کاهش سهم آن در قیمت مسکن پیش‌بینی شود.

وی در پایان بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی، پیمانکار و متقاضیان برای تسریع در اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن تأکید کرد و گفت: هدف اصلی، فراهم کردن شرایط مناسب برای خانه‌دار شدن متقاضیان و افزایش سرعت اجرای پروژه‌هاست.

کد مطلب 6913570

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