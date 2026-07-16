به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین جمشیدی پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای مسکن استان کردستان اظهار کرد: به منظور شنیدن مستقیم مطالبات و دغدغه‌های متقاضیان نهضت ملی مسکن، نمایندگان پروژه‌های دارای مشکل به جلسه شورای مسکن دعوت شدند تا مسائل آنها پیش از بررسی دستور کار اصلی مطرح و برای رفع آنها تصمیم‌گیری شود.

وی با بیان اینکه برخی پروژه‌های نهضت ملی مسکن با مشکلات اجرایی و مدیریتی مواجه هستند، افزود: برخی از این پروژه ها پیشرفت رضایت‌بخشی ندارند و نیازمند تصمیم‌گیری فوری است.

معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی کردستان با اشاره به وضعیت این پروژه گفت: عملیات اجرایی پروژه ۲۸۰ واحدی سنندج از سال ۱۴۰۱ آغاز شده، اما تاکنون تنها حدود ۳۱ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و در یک سال گذشته نیز میزان پیشرفت آن به حدود چهار درصد محدود شده است.

وی علت اصلی این وضعیت را ناتوانی پیمانکار در انجام تعهدات و تأمین منابع مالی عنوان کرد و افزود: با وجود رفع بخشی از مشکلات مربوط به آماده‌سازی زمین و همکاری بانک عامل، پیمانکار هنوز موفق به انعقاد قرارداد تسهیلات بانکی نشده و همین مسئله روند اجرای پروژه را متوقف کرده است.

جمشیدی با اشاره به مفاد قراردادهای نهضت ملی مسکن اظهار کرد: بر اساس اختیارات قانونی، در صورت احراز ناتوانی پیمانکار، امکان فسخ یک‌طرفه قرارداد، ضبط تضامین و انتخاب پیمانکار جدید وجود دارد و این موضوع در شورای مسکن بررسی خواهد شد.

وی تأکید کرد: هدف اصلی، حفظ حقوق متقاضیان و جلوگیری از افزایش زمان تحویل واحدهای مسکونی است.

تأمین خدمات زیربنایی نیازمند مشارکت دستگاه‌ها

جمشیدی با اشاره به اهمیت تأمین زیرساخت‌های پروژه‌های نهضت ملی مسکن افزود: طبق مصوبه شورای عالی مسکن، هزینه اجرای خدمات زیربنایی باید به صورت مشترک از سوی دستگاه‌های خدمات‌رسان، منابع استانی و صندوق ملی مسکن تأمین شود.

وی ادامه داد: تاکنون حدود ۳۰۰ میلیارد تومان برای اجرای زیرساخت‌ها به دستگاه‌های خدمات‌رسان اختصاص یافته، اما انتظار می‌رود این دستگاه‌ها نیز سهم خود را برای تسریع در اجرای پروژه‌ها تأمین کنند.

معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی کردستان از پیش‌بینی بسته‌های حمایتی برای متقاضیان دهک‌های اول تا چهارم خبر داد و گفت: این مشوق‌ها با هدف کاهش فشار مالی متقاضیان و تسریع در تکمیل پروژه‌های نهضت ملی مسکن در نظر گرفته شده است.

وی ابراز امیدواری کرد با اجرای مصوبات شورای مسکن، تأمین منابع مالی، رفع موانع اجرایی و تعیین تکلیف پروژه‌های دارای مشکل، بخش قابل توجهی از واحدهای نهضت ملی مسکن استان تا پایان سال آماده بهره‌برداری و تحویل متقاضیان شود.