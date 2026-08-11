آقای استاندار صدای خیابان را بشنوید؛ عزل فرماندار مطالبه مردم تنکابن

خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: انتشار ویدئویی از حضور فرماندار تنکابن در یک مجتمع گردشگری که بازتاب آن در فضای مجازی، موجب تکدر و واکنش بخشی از مردم و خانوادههای شهدا شده و در ادامه، مطالبه رسیدگی به موضوع را از فضای مجازی به اجتماعات شبانه در ساری کشانده است.
این تصاویر جنجالی در حالی منتشر شد که درباره چرایی حضور فرماندار، هدف این حضور و نحوه مواجهه وی با شرایط موجود در محل، روایتها و برداشتهای مختلفی شکل گرفت. در توضیحی که از سوی فرماندار در فضای رسانهای بازتاب یافته، حضور وی بازدید میدانی و نظارتی عنوان شده است؛ توضیحی که خود به یکی از محورهای اصلی پرسشهای افکار عمومی تبدیل شده است.
اکنون پرسش اصلی این است که اگر حضور یک مقام اجرایی با هدف نظارت انجام شده، این نظارت چگونه و با چه مأموریتی صورت گرفته و نتیجه آن چه بوده است؟ این پرسش به معنای تأیید یا رد این توضیح نیست، بلکه مطالبهای برای روشن شدن ابعاد موضوعی است که تصاویر آن به شکل گسترده در فضای عمومی منتشر شده است.
حاشیهای که با انتشار یک ویدئو آغاز شد
ماجرا از انتشار تصاویری از حضور شبانه فرماندار تنکابن در یک مجتمع گردشگری آغاز شد؛ تصاویری که در آن صحنه های نامتعارف وجود داشت و در مدت کوتاهی در شبکههای اجتماعی بازنشر شد و واکنشهای متفاوتی را به دنبال داشت.
در تصاویری که همراه با صحنه های نامتعارف و ناموزون بود و منتشرشده، فرماندار با پوشش غیررسمی دیده میشود. همین موضوع در کنار فضای محل، توجه افکار عمومی را به خود جلب کرد و این پرسش را ایجاد کرد که چرایی حضور یک مدیر و کارگزار اجرایی با چنین پوششی در یک محیط تفریحی چه بوده است؟
این پرسش زمانی اهمیت بیشتری پیدا کرد که در توضیحات منتشرشده از سوی فرماندار، هدف حضور، بازدید میدانی و نظارت عنوان شد.
اصل بازدید مدیران از اماکن عمومی و واحدهای مختلف در چارچوب وظایف اداری، امری معمول است؛ اما هنگامی که تصاویر یک حضور در فضای عمومی منتشر و موجب واکنش اجتماعی میشود، انتظار طبیعی افکار عمومی آن است که جزئیات مأموریت و نحوه انجام آن نیز برای مردم روشن شود.
پرسشهایی از این دست مطرح شده است که حضور فرماندار با چه مأموریتی انجام شده، چه مواردی قرار بوده مورد بررسی قرار گیرد و آیا در زمان حضور وی، شرایط موجود در محل مورد توجه قرار گرفته است یا خیر.
همچنین این پرسش مطرح است که اگر هدف حضور، نظارت بوده، نتیجه این نظارت چه بوده و آیا گزارشی از آن تهیه شده است؟
طرح این پرسشها به معنای رد ادعای نظارتی بودن حضور نیست؛ بلکه نشان میدهد میان تصاویر منتشرشده و توضیحات ارائهشده، ابهامهایی برای افکار عمومی ایجاد شده که نیازمند پاسخ روشن است.
از سوی دیگر، نوع پوشش و زمان حضور فرماندار نیز به یکی از محورهای انتقاد تبدیل شده است. منتقدان معتقدند مدیران دولتی در زمان حضور در اماکن عمومی باید به جایگاه اداری خود و حساسیتهای فرهنگی جامعه توجه داشته باشند؛ در مقابل، ارزیابی دقیق این موضوع نیازمند اطلاع از ماهیت مأموریت و شرایط حضور است.
در این میان، انتشار گسترده ویدئو موجب شد موضوع از سطح یک حضور شخصی یا اداری فراتر رفته و به مسئلهای اجتماعی تبدیل شود؛ مسئلهای که بخشی از مردم آن را موجب تکدر دانسته و خواستار توضیح مسئولان درباره جزئیات آن شدهاند.
خانوادههای شهدا؛ از تکدر تا مطالبه شفافی
یکی از مهمترین بخشهای واکنشها به این ماجرا، ورود خانوادههای شهدا بود؛ خانوادههایی که نسبت به تصاویر منتشرشده ابراز نگرانی و ناراحتی کرده و خواستار توجه بیشتر مسئولان به حساسیتهای فرهنگی و اجتماعی جامعه شدند.
پدر شهید سردار ابوذر محمدی که در جنگ تحمیلی سوم به شهادت رسید، در سخنانی که بازتاب رسانهای پیدا کرد، با اشاره به تصاویر منتشرشده، از آنچه موجب ناراحتی وی شده سخن گفت و خواستار توجه بیشتر مسئولان به جایگاه فرهنگی و اجتماعی مسئولیتهایشان شد.
وی با اشاره به فرزند شهید خود و شرایط رزمندگان، نسبت به انتشار چنین تصاویری ابراز تکدر کرد و از مسئولان خواست موضوع را از مسیرهای قانونی و مربوط پیگیری کنند.
این واکنش از آن جهت قابل توجه بود که موضوع را از یک حاشیه تصویری به مسئلهای مرتبط با احساسات خانوادههای شهدا و بخشی از جامعه تبدیل کرد.
اما واکنش خانوادههای شهدا به اینجا ختم نشد. خانواده سرداران شهید محمدرضا، علیرضا و غلامرضا ابراهیمی نیز در بیانیهای درباره حواشی اخیر موضع گرفتند.
در این بیانیه، خانواده شهدا تأکید کردند که همواره حامی نظام، انقلاب و خدمتگزاران صادق بودهاند و مطالبهگری دلسوزانه را حق مردم میدانند.
آنها تصریح کردند که هدف از طرح این مطالب، تخریب هیچ مسئولی نیست، بلکه مطالبه آنان صیانت از حرمت شعائر مذهبی، دفاع از مطالبات مردم و کمک به حفظ اعتماد عمومی است.
در این بیانیه آمده است: مردم طی ماههای گذشته با حضور مستمر در برنامههای مردمی و انقلابی، هزینههای مختلفی متحمل شدهاند و انتظار دارند مسئولان نیز در کنار آنان باشند و رفتار و حضورشان با شأن ایام مذهبی و احساسات عمومی جامعه همخوانی داشته باشد.
خانواده شهدا همچنین بر یک نکته کلیدی تأکید کردهاند: اگر برداشتهای مطرحشده درباره این ماجرا نادرست است، مسئولان باید با ارائه توضیحات مستند، افکار عمومی را نسبت به واقعیت موضوع اقناع کنند.
در بخش دیگری از این بیانیه نیز نسبت به انتشار برخی مطالب در حمایت از مسئولان واکنش نشان داده شده و از شکلگیری روایتهایی که به اعتقاد نویسندگان بیانیه با هدف حمایت از مدیران منتشر شده، انتقاد شده است.
خانوادههای شهدا در نهایت بر این نکته تأکید کردهاند که مسیر حل چنین حواشی، شفافیت و پاسخگویی است.
از نگاه آنان، اگر حضور فرماندار در چارچوب مأموریت اداری بوده، توضیح درباره مأموریت و نحوه حضور میتواند بسیاری از ابهامها را برطرف کند و اگر موضوع نیازمند بررسی است، نتیجه بررسی نیز باید به اطلاع مردم برسد.
از تنکابن تا ساری؛ مطالبه مردم به خیابان رسید
واکنشها اما به فضای مجازی و خانوادههای شهدا محدود نماند.در روزهای اخیر، گزارشهایی از اجتماعات شبانه مردم در ساری منتشر شده است؛ اجتماعاتی که در آنها حاضران با در دست داشتن پلاکارد و امضای طومار، خواستار رسیدگی به موضوع و عزل فرماندار تنکابن شدهاند.
بر اساس تصاویر و گزارشهای منتشرشده، گروههایی از مردم در میدان آئینی امام حسین علیه السلام ساری حضور یافته و ضمن بیان دیدگاههای خود، خواستار رسیدگی به حواشی اخیر شدهاند.
در میان پلاکاردهای حاضرین، مضامینی در انتقاد از عملکرد فرماندار تنکابن و درخواست برای تغییر وی دیده میشد.
همچنین گزارش شده است که حاضران با امضای طوماری، درخواست خود برای رسیدگی به موضوع را خطاب به استاندار مازندران مطرح کردهاند.
در این میان، مواضع نماینده ولی فقیه در مازندران نیز به این موضوع پرداخته است. آیتالله محمدباقر محمدی لائینی، نماینده ولی فقیه در مازندران و امام جمعه ساری، در خطبههای نماز جمعه با اشاره به حواشی ایجادشده درباره حضور یک فرماندار در یک مهمانی، نسبت به تناسب چنین حضوری با جایگاه مدیریتی وی انتقاد کرد.
وی با بیان اینکه یک فرماندار باید نسبت به ارزشهای مورد احترام جامعه احساس مسئولیت داشته باشد، تأکید کرد که جای افراد بیتوجه به ارزشها در جایگاه فرمانداری نیست.
آیتالله لائینی در سخنان خود، حساسیت جامعه نسبت به رفتار مدیران را مورد توجه قرار داد و این مسئله را از منظر مسئولیت اجتماعی و مدیریتی مورد اشاره قرار داد.
این موضعگیری در شرایطی مطرح شد که موضوع پیش از آن در فضای مجازی بازتاب گستردهای پیدا کرده و اجتماعات مردمی نیز در ساری شکل گرفته بود.
در کنار این موضع، آیتالله سیدرحیم توکل، نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری، نیز در مواضعی نسبت به عملکرد برخی مسئولان و ضرورت همراهی مدیران با مطالبات مردم سخن گفته است.
وی در پی حاشیه دیگری درباره جمعآوری مواکب و ایستگاههای صلواتی، بر ضرورت همراهی مسئولان با حرکتهای مردمی و دینی تأکید کرده و از اقدامات رئیس کل دادگستری و دادستان استان در برخورد با آنچه اقدام انحرافی خوانده شده، تقدیر کرده است.
آیت الله توکل در ادامه، از استاندار مازندران که به گفته وی دارای پیشینه دینی و انقلابی است، خواست نسبت به مسئولانی که موجب نارضایتی مردم میشوند، برخورد جدی و بیدرنگ داشته باشد و از نیروهای ارزشی و انقلابی در مسئولیتها، بهویژه جایگاه فرمانداری، استفاده شود.
دوی همچنین تأکید کرده است که ملاک و معیار ارزیابی مسئولان باید میزان رضایتمندی مردم از عملکرد آنان باشد و مردم سرمایه اصلی نظام هستند.
نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری همچنین از رئیسجمهور و وزیر کشور خواست با حساسیت بیشتری نسبت به این موضوعات ورود کنند و حمایت از مجاهدت عمومی مردم را جدیتر مورد توجه قرار دهند.
مجموع این واکنشها نشان میدهد موضوع دیگر صرفاً یک بحث در شبکههای اجتماعی نیست و اکنون به مطالبهای عمومی درباره پاسخگویی مدیریت استان تبدیل شده است.
آقای استاندار؛ صدای مردم را بشنوید
اکنون پرسش اصلی متوجه مدیریت اجرایی استان است، افکار عمومی میخواهد بداند استانداری مازندران درباره ویدئوی منتشرشده، چرایی حضور شبانه فرماندار تنکابن در یک مجتمع گردشگری، نوع پوشش وی، توضیحات ارائهشده درباره هدف حضور و روند بررسی موضوع چه نظری دارد.
آیا حضور فرماندار در چارچوب یک بازدید میدانی و نظارتی بوده است؟ اگر چنین بوده، مأموریت نظارتی چه بوده و چه نتیجهای داشته است؟
آیا درباره شرایط موجود در محل گزارشی تهیه شده است؟ آیا موضوع در همان زمان مورد توجه قرار گرفته و اقدامی انجام شده است؟
در این میان، نوع پوشش نیز به یکی از موضوعات مورد توجه تبدیل شده است؛ موضوعی که از منظر افکار عمومی با این پرسش همراه شده که آیا این نحوه حضور با مأموریت ادعایی و جایگاه اداری یک مدیر اجرایی تناسب داشته است یا خیر، پاسخ به این پرسش نیز بیش از هر چیز نیازمند توضیح رسمی و دقیق است.
مردم در میدان؛ مسئولان در برابر یک مطالبه
امروز دیگر موضوع صرفاً انتشار یک ویدئو نیست.خانوادههای شهدا نسبت به تصاویر منتشرشده واکنش نشان دادهاند، بخشی از مردم در اجتماعات شبانه ساری حضور یافتهاند، پلاکارد و طومار در دست گرفتهاند و خواستار رسیدگی شدهاند.
حاشیهای که با سکوت یا پلمب مجتمع تمام نمیشود
با وجود گذشت چند روز از انتشار ویدئو و شکلگیری واکنشهای مختلف، تاکنون مقامات استانداری مازندران توضیحی شفاف، دقیق و جامع درباره همه ابعاد این ماجرا، از جمله چرایی حضور فرماندار تنکابن، ادعای نظارتی بودن حضور، نوع پوشش و روند بررسی موضوع، در اختیار افکار عمومی قرار ندادهاند.
همین خلأ اطلاعرسانی باعث شده روایتهای مختلف همچنان در فضای مجازی بازنشر شود و موضوع از یک حاشیه رسانهای به مطالبهای عمومی تبدیل شود.
اکنون انتظار میرود استانداری مازندران روایت رسمی خود را درباره این موضوع ارائه کند؛ روایتی که بتواند به پرسشهای مردم و خانوادههای شهدا پاسخ دهد و مسیر را از فضای گمانهزنی به سمت اطلاعرسانی رسمی هدایت کند.
از ساری تا تنکابن، مردم پاسخ میخواهند؛ اکنون نوبت استانداری است که صدای آنان را بشنود و روشن، دقیق و مسئولانه به مطالبه مردم پاسخ دهد و با خاطیان برخورد کند.
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