امام جمعه بوشهر: تاریخ انقلاب در استان مستندسازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری صبح سه شنبه در دیدار رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر، با تأکید بر اهمیت پاسداشت و تبیین مناسبت‌های تاریخی و انقلابی گفت: حفظ و تبیین «ایام‌الله» یکی از راه‌های مهم انتقال آرمان‌ها، ارزش‌ها و آموزه‌های انقلاب اسلامی به نسل‌های جدید و مقابله با تلاش دشمن برای به فراموشی سپردن این حوادث است.

وی اظهار کرد: در تاریخ هر ملت، حوادث بسیار مهمی وجود دارد که می‌تواند منشأ حرکت‌های نوین و منبع حفظ آموزه‌های تاریخی باشد و قرآن کریم نیز بر یادآوری «ایام‌الله» تأکید کرده است.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر افزود: ایام‌الله روزهای مهم و سرنوشت‌سازی هستند که باید گرامی داشته شوند، درباره آنها تذکر داده و تبیین شود تا آرمان‌ها و ارزش‌های آن دوران برای نسل‌های آینده به آموزه، عبرت و الگو تبدیل شود.

آیت‌الله صفایی بوشهری با بیان اینکه دشمن همواره تلاش می‌کند حوادث مهم و سرنوشت‌ساز ملت‌ها را از حافظه تاریخی آنان حذف کند، گفت: دشمن تلاش می‌کند ایام‌الله را از ذهن مردم پاک کند و در مقابل، مناسبت‌ها و فرهنگ‌هایی را که حامل ارزش‌های مورد نظر خود است، ترویج دهد.

وی با اشاره به برخی جشنواره‌ها و مناسبت‌های ترویج‌شده در کشورهای غربی و دیگر کشورها بیان کرد: دشمن با برجسته‌سازی مناسبت‌هایی که دربردارنده ضد ارزش‌ها و ناهنجاری‌های اخلاقی است، به دنبال تغییر ذائقه فرهنگی نسل جوان است و در برابر انقلاب اسلامی نیز همین سیاست را دنبال می‌کند.

لزوم تبیین آرمان‌ها و آموزه‌های انقلاب اسلامی

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر ادامه داد: آرمان‌ها و آموزه‌های انقلاب اسلامی باید حفظ، پاسداری و برای نسل نو تبیین شود و این اقدام، یکی از راه‌های مقابله با تهاجم فرهنگی و رسانه‌ای دشمن است.

آیت‌الله صفایی بوشهری با تأکید بر جایگاه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت: این شورا در دو عرصه اساسی مسئولیت دارد؛ نخست «جهاد تبیین» و دوم «جهاد مقاومت» در برابر تهاجم دشمن.

وی افزود: برگزاری مناسبت‌های انقلابی و حفظ حافظه تاریخی جامعه، یک کار استراتژیک، حرفه‌ای و راهبردی است و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در این عرصه نقش مهمی برعهده دارد.

امام جمعه بوشهر با اشاره به اهمیت برگزاری راهپیمایی ۲۲ بهمن تصریح کرد: اگر مناسبت‌هایی مانند ۲۲ بهمن هر سال برگزار و تبیین نشوند، به مرور از حافظه جامعه حذف خواهند شد و نسل‌های جدید دیگر شناخت دقیقی از آرمان‌ها و ارزش‌های پیروزی انقلاب اسلامی نخواهند داشت.

وی افزود: همان‌گونه که اگر یک خانواده برای یاد و خاطره نسل‌های گذشته هیچ مراسم و نشانه‌ای نداشته باشد، اطلاعات مربوط به گذشتگان به مرور از بین می‌رود، حوادث تاریخی یک ملت نیز اگر تکرار، تبیین و مستندسازی نشوند، از حافظه تاریخی جامعه محو خواهند شد.

آیت‌الله صفایی بوشهری با تقدیر از عملکرد شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر گفت: این مجموعه در مناسبت‌های مختلف و حتی در دوران جنگ ۱۲ روزه فعال بود و با همکاری نهادهای مختلف، به‌ویژه سپاه، اقدامات مؤثری انجام داده است.

وی ادامه داد: بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، استان بوشهر در میزان مشارکت مردم در برنامه‌های ملی در کنار استان‌های بزرگی همچون تهران و خراسان رضوی قرار گرفته است که برای استانی با جمعیت حدود یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر، جایگاه قابل توجهی محسوب می‌شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر خاطرنشان کرد: این حضور و مشارکت نشان‌دهنده پای کار بودن مردم استان بوشهر در عرصه‌های انقلابی و ملی است و باید از این ظرفیت به‌درستی استفاده شود.

آیت‌الله صفایی بوشهری بر ضرورت تدوین تقویم مناسبتی استانی تأکید کرد و گفت: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان علاوه بر تقویم ملی، باید یک تقویم استانی دقیق نیز داشته باشد و مناسبت‌های مهم تاریخی و انقلابی استان در آن مشخص شود.

وی افزود: در این تقویم باید مناسبت‌هایی مانند سالروز شهادت رئیسعلی دلواری و دیگر حوادث مهم تاریخی استان مشخص شود و وظایف دستگاه‌های مسئول در برگزاری، تبلیغ و اطلاع‌رسانی هر مناسبت نیز از قبل تعیین شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با اشاره به ضرورت تأمین منابع مالی برنامه‌های فرهنگی و مناسبتی اظهار کرد: یکی از مشکلات، نبود ردیف اعتباری مشخص برای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی است؛ از این رو لازم است با فرمانداران جلساتی برگزار و از ظرفیت ردیف‌های مختلف بودجه‌ای برای اجرای برنامه‌های مصوب استفاده شود.

وی افزود: فرمانداران می‌توانند بر اساس تقویم مناسبتی و وظایف تعیین‌شده، بخشی از اعتبارات جاری و سایر ظرفیت‌های قانونی شهرستان را برای اجرای برنامه‌های فرهنگی و انقلابی اختصاص دهند.

آیت‌الله صفایی بوشهری همچنین استفاده از ظرفیت اعتبارات ارزش افزوده را یکی دیگر از راهکارهای تأمین منابع مالی دانست و گفت: باید با هماهنگی مسئولان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، ظرفیت‌های موجود شناسایی و اعتبارات متناسب با نیاز شهرستان‌ها اختصاص داده شود.

وی اضافه کرد: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس نیز ظرفیت مهمی برای حمایت از برنامه‌های فرهنگی و انقلابی استان دارد و شهرستان‌های جنوبی استان از جمله دیر، جم، کنگان و عسلویه می‌توانند از این ظرفیت بهره‌مند شوند.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر تأکید کرد: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی باید تمام منابع تأمین اعتبار در استان را شناسایی و برای استفاده صحیح از این ظرفیت‌ها برنامه‌ریزی کند.

وی گفت: با توجه به ظرفیت و تجربه مدیران استان، لازم است جلسات تخصصی با مسئولان ذی‌ربط برگزار شود تا امکان استفاده از ردیف‌های مختلف اعتباری برای اجرای برنامه‌های فرهنگی و مناسبتی فراهم شود.

آیت‌الله صفایی بوشهری با اشاره به شرایط اقلیمی بوشهر و تأثیر رطوبت بر تجهیزات الکترونیکی، بر ضرورت پیش‌بینی تجهیزات جایگزین در مراسم‌ها تأکید کرد و گفت: در برنامه‌های میدانی و راهپیمایی‌ها باید همیشه بدترین حالت ممکن را در نظر گرفت و برای آن از قبل تدبیر داشت.

آیت‌الله صفایی بوشهری یکی از مهم‌ترین ضرورت‌های فرهنگی استان را مستندسازی برنامه‌ها و حوادث دانست و گفت: یکی از مشکلات امروز ما، کمبود مستندات تاریخی درباره بسیاری از حوادث و فعالیت‌های مهم استان بوشهر است.

وی افزود: برنامه‌هایی که شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و سایر مجموعه‌ها برگزار می‌کنند، باید با عکس، فیلم، گزارش مکتوب و اطلاعات دقیق مستند شوند تا سال‌ها بعد نیز قابل استفاده باشند.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر خاطرنشان کرد: اگر برنامه‌ها و حوادث انقلاب از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به‌صورت دقیق مستند می‌شد، امروز منابع ارزشمند و جامعی در اختیار داشتیم؛ بنابراین نباید اجازه دهیم اتفاقات و تلاش‌های امروز نیز بدون سند باقی بماند.

وی با اشاره به پیشینه تاریخی استان بوشهر گفت: بخشی از تاریخ استان دارای مستندات است، اما در بسیاری از دوره‌ها و درباره بسیاری از حوادث، اسناد و تصاویر کافی وجود ندارد؛ از این رو باید از امروز برای ثبت و حفظ تاریخ معاصر استان اقدام کرد.

آیت‌الله صفایی بوشهری با اشاره به برخی حوادث مهم استان در سال‌های پس از انقلاب اظهار کرد: راهپیمایی هشتم دی‌ماه در بوشهر و حضور مردم استان در حوادث سال ۱۳۸۸، از جمله موضوعاتی است که باید به‌صورت دقیق ثبت و مستند شود.

وی همچنین به حضور عشایر استان در حمایت از نظام در جریان فتنه ۱۳۸۸ اشاره کرد و افزود: چنین حوادثی سرمایه‌های تاریخی استان هستند و باید با جزئیات، تصویر، فیلم و روایت شاهدان ثبت شوند.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با تأکید بر ضرورت ثبت خدمات مدیران و شخصیت‌های اثرگذار نیز گفت: تلاش‌ها و خدمات افرادی که برای ساخت و توسعه مجموعه‌های فرهنگی و انقلابی استان زحمت کشیده‌اند، نباید فراموش شود و لازم است این خدمات برای نسل‌های آینده ثبت و روایت شود.

آیت‌الله صفایی بوشهری در پایان با تأکید بر اینکه مستندسازی امروز، میراث فرداست، گفت: باید برای برنامه‌های مهم سالانه، گزارش‌های قوی، عکس، فیلم و مستند تهیه شود تا در آینده مشخص باشد چه اقداماتی انجام شده و چه افرادی برای حفظ ارزش‌های انقلاب اسلامی تلاش کرده‌اند.

وی ضمن تقدیر از مجموعه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر و مسئولان و دست‌اندرکاران این مجموعه، از تلاش‌های آنان در برگزاری برنامه‌های ملی و انقلابی قدردانی کرد و بر استمرار این مسیر تأکید داشت.