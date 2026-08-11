نمایندگی رسمی ایوولی؛ محصولات و خدمات کولر گازی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، خرید کولر گازی فقط به انتخاب ظرفیت یا مقایسه قیمت چند مدل محدود نمیشود. اصالت دستگاه، تناسب کمپرسور با آبوهوای محل نصب، شرایط گارانتی، نحوه نصب و دسترسی به خدمات پس از فروش، همگی بر کیفیت استفاده و هزینههای آینده تأثیر میگذارند. به همین دلیل، بسیاری از خریداران پیش از انتخاب محصول به دنبال نمایندگی ایوولی هستند تا مشخصات مدلها، شرایط فروش و خدمات قابل ارائه را از یک مسیر مشخص بررسی کنند. نمایندگی رسمی ایوولی با ادرس evvolli.ir باید بتواند علاوه بر عرضه محصول، اطلاعات فنی هر مدل را بهصورت شفاف در اختیار مشتری قرار دهد. خریدار باید پیش از پرداخت بداند دستگاه مورد نظر چه ظرفیتی دارد، برای کدام اقلیم طراحی شده است، اینورتر یا معمولی است و چه شرکتی مسئولیت گارانتی و خدمات آن را بر عهده دارد. در ادامه با محصولات کولر گازی ایوولی، خدمات قابل دریافت و نکاتی آشنا میشویم که پیش از خرید از نمایندگی باید بررسی شوند.
چرا خرید از نمایندگی ایوولی اهمیت دارد؟
در بازار تجهیزات سرمایشی ممکن است محصولاتی با نام، ظاهر یا ظرفیت مشابه اما با کد مدل، مشخصات فنی و نوع ضمانت متفاوت عرضه شوند. برای مثال، دو کولر گازی ۲۴۰۰۰ ایوولی میتوانند از نظر نوع کمپرسور، فناوری اینورتر، کلاس آبوهوایی و توان مصرفی با یکدیگر تفاوت داشته باشند. خرید از مسیر معتبر به مشتری کمک میکند کد کامل مدل را پیش از سفارش بررسی کرده و اطلاعات یونیت داخلی، یونیت خارجی، کارتن و فاکتور را با یکدیگر تطبیق دهد. همچنین شرایط ضمانت، هزینههای نصب و تجهیزات مورد نیاز باید پیش از تحویل محصول مشخص شوند.
سایت ایوولی خود را بهعنوان نمایندگی رسمی این برند در ایران معرفی کرده و خدماتی مانند مشاوره خرید، گارانتی و پشتیبانی پس از فروش را در حوزه محصولات عرضهشده ارائه میکند. اطلاعات شعبه مرکزی و راههای تماس نیز در صفحه ارتباط با مجموعه درج شده است.
نمایندگی ایوولی چه محصولاتی عرضه میکند؟
تمرکز اصلی محصولات موجود در سایت بر تجهیزات سرمایشی و تهویه مطبوع است. کولرهای گازی دیواری، مدلهای اینورتر و غیراینورتر، دستگاههای مناسب اقلیمهای مختلف، کولرهای ایستاده، پنل داخلی و برخی تجهیزات مرتبط در فروشگاه دیده میشوند.
کولرهای گازی دیواری ایوولی در ظرفیتهای مختلفی مانند ۹۰۰۰، ۱۲۰۰۰، ۱۸۰۰۰، ۲۴۰۰۰، ۳۰۰۰۰ و ۳۶۰۰۰ عرضه شدهاند. مدلهای ایستاده با ظرفیت بالاتر نیز برای فضاهای وسیعتر در سایت وجود دارند. موجودی، قیمت و نسل محصولات ممکن است تغییر کند؛ بنابراین کد دقیق هر مدل باید هنگام خرید بررسی شود.
در میان محصولات فعلی، مدلهای اینورتر کممصرف، مدلهای T3 مناسب بررسی برای مناطق گرم، سریهای گلدن و الگانت و برخی کولرهای پیستونی دیده میشوند. این تنوع به معنی مناسببودن همه مدلها برای تمام شهرها نیست. انتخاب نهایی باید براساس شرایط آبوهوایی و مشخصات ساختمان انجام شود.
انتخاب ظرفیت مناسب کولر گازی ایوولی
یکی از مهمترین خدماتی که خریدار باید از نمایندگی دریافت کند، راهنمایی برای انتخاب ظرفیت مناسب است. خرید دستگاهی با ظرفیت کمتر از نیاز محیط میتواند باعث کارکرد طولانی کمپرسور، سرمایش ناکافی و افزایش مصرف برق شود. انتخاب ظرفیت بسیار بیشتر از نیاز نیز ممکن است هزینه اولیه را بالا ببرد و عملکرد دستگاه را از حالت بهینه خارج کند.
ظرفیت مورد نیاز تنها با متراژ تعیین نمیشود. عوامل زیر نیز باید بررسی شوند:
شهر و شرایط آبوهوایی محل نصب
طبقه ساختمان
میزان تابش مستقیم خورشید
ارتفاع سقف
تعداد و ابعاد پنجرهها
کیفیت عایقبندی
تعداد افراد حاضر در محیط
نوع کاربری مسکونی، اداری یا تجاری
وجود تجهیزات برقی و گرمازا
یکپارچه یا تفکیکشدهبودن فضا
برای مثال، ظرفیت ۲۴۰۰۰ ممکن است برای یک سالن متوسط در منطقه معتدل قابلبررسی باشد؛ اما همین دستگاه در واحد طبقه آخر و آفتابگیر یک شهر بسیار گرم، متراژ کمتری را پوشش دهد. به همین دلیل، مشاوره ظرفیت باید با دریافت اطلاعات واقعی محل نصب انجام شود.
گارانتی اصلی کولر گازی ایوولی
در صفحات فعلی محصولات سایت، شرکت تهویه بوران فارس بهعنوان ارائهدهنده گارانتی اصلی کولرهای گازی ایوولی در ایران معرفی شده است. برای تعداد زیادی از مدلها، ۶۰ ماه ضمانت کمپرسور، ۱۲ ماه ضمانت قطعات و ۶۰ ماه خدمات پس از فروش درج شده است. بعضی صفحات محصول همچنین اجرت نصب، مقدار مشخصی لوله مسی، ارسال و مشاوره را در فهرست خدمات ذکر کردهاند.
بااینحال، خریدار نباید این شرایط را بدون بررسی به تمام مدلها تعمیم دهد. مقدار لوله رایگان، نوع خدمات نصب و جزئیات ضمانت میتواند براساس محصول متفاوت باشد. شرایط نهایی باید در صفحه مدل، فاکتور و کارت گارانتی تأیید شود.
پیش از خرید بهتر است این سؤالات پرسیده شوند:
ضمانت کمپرسور و قطعات از چه تاریخی آغاز میشود؟
نصب باید توسط چه تکنسینی انجام شود؟
چه مواردی خارج از تعهد گارانتی هستند؟
خدمات در شهر محل نصب چگونه ارائه میشوند؟
هزینه لوله اضافه، کابل و پایه چگونه محاسبه میشود؟
برای فعالسازی گارانتی چه مراحلی لازم است؟
اصالت محصول را چگونه بررسی کنیم؟
یکی از مسئولیتهای مهم نمایندگی، ارائه محصول با هویت مشخص و مدارک قابل پیگیری است. در صفحات محصولات سایت به وجود شناسه کالا و کد رهگیری سامانه جامع تجارت اشاره شده است. خریدار باید پیش از نصب، اطلاعات درجشده روی کارتن و دو یونیت را با فاکتور تطبیق دهد. کد مدل باید بهصورت کامل نوشته شود؛ زیرا عباراتی مانند «ایوولی ۲۴۰۰۰»، «موتور سنگین» یا «سری جدید» برای شناسایی دقیق محصول کافی نیستند. تفاوت یک یا چند حرف در کد مدل ممکن است به تفاوت در کمپرسور، پنل، اقلیم مناسب یا امکانات دستگاه اشاره کند. همچنین بهتر است سلامت بستهبندی و بدنه دستگاه پیش از نصب بررسی شود. در صورت وجود مغایرت، آسیب ظاهری یا نقص تجهیزات، موضوع باید قبل از راهاندازی با فروشنده پیگیری شود.
خدمات نصب و راهاندازی
نصب اصولی تأثیر مستقیمی بر قدرت سرمایش، مصرف انرژی و عمر دستگاه دارد. حتی یک کولر گازی مناسب نیز در صورت وکیوم ناقص، لولهکشی غیراستاندارد یا نصب نامناسب یونیت خارجی نمیتواند عملکرد مطلوبی ارائه دهد. تکنسین نصب باید محل مناسب پنل داخلی، مسیر لولهکشی، تخلیه آب و وضعیت برق ساختمان را بررسی کند. یونیت خارجی نیز باید در فضایی قرار گیرد که گردش هوای کافی برای دفع گرما وجود داشته باشد. استفاده از کابل و فیوز متناسب با ظرفیت دستگاه، رعایت طول مجاز لوله و کنترل نشتی اتصالات از دیگر موارد ضروری است. مشتری باید پیش از نصب درباره هزینه لوازم اضافه و شرایط فعالشدن گارانتی اطلاع داشته باشد.
خدمات پس از فروش ایوولی
نیاز مشتری پس از نصب دستگاه پایان پیدا نمیکند. سرویس دورهای، بررسی عملکرد، نظافت تخصصی، تشخیص افت سرمایش و تأمین قطعات از جمله مواردی هستند که در دوره استفاده اهمیت دارند. در سایت evvolli.ir ، خدمات پس از فروش در کنار فروش و نصب محصولات مطرح شده و راههای تماس برای دریافت مشاوره یا پیگیری خدمات در دسترس قرار گرفتهاند. جزئیات پوشش خدمات باید با توجه به شهر، مدل دستگاه و شرایط ضمانت بررسی شود. نگهداری منظم نیز میتواند از بسیاری از مشکلات جلوگیری کند. تمیزکردن فیلترها، باز نگهداشتن فضای اطراف کندانسور و انجام سرویس پیش از فصل گرما، به حفظ جریان هوا و کاهش فشار روی کمپرسور کمک میکند.
جمعبندی
نمایندگی ایوولی به آدرس evvolli.ir باید مسیری برای دریافت اطلاعات دقیق، انتخاب مدل مناسب، خرید محصول قابل پیگیری و دسترسی به خدمات پس از فروش باشد. تنوع ظرفیتها و مدلهای ایوولی امکان انتخاب برای فضاهای مختلف را فراهم میکند؛ اما تصمیم نهایی باید براساس اقلیم، متراژ، نوع کمپرسور و شرایط واقعی ساختمان گرفته شود. پیش از خرید، کد مدل، توان مصرفی، کلاس آبوهوایی، شرایط گارانتی و هزینه کامل نصب را بررسی کنید. دریافت فاکتور، تطبیق شماره مدل و استفاده از تکنسین مجاز نیز احتمال بروز مشکلات بعدی را کاهش میدهد. انتخاب نمایندگی معتبر فقط برای خرید دستگاه نیست؛ بلکه به معنای دسترسی روشنتر به مشاوره، نصب استاندارد، ضمانت قابل پیگیری و خدمات مورد نیاز در طول استفاده از کولر گازی است.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
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