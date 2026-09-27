آنچه باید از شناور آمریکایی «REMUS 600» بدانید

به گزازش خبرگزاری مهر، «REMUS 600» که امروز توسط نیروی دریایی سپاه شکار شد، یک زیرسطحی خودکار پیشرفته و بدونسرنشین آمریکایی است که برای مأموریتهای شناسایی زیرآبی، نقشهبرداری بستر دریا، کشف و طبقهبندی مین، جمعآوری دادههای محیطی و جستوجوی اهداف زیرسطحی طراحی شده است.
این سامانه میتواند تا عمق حدود ۶۰۰ متر فعالیت کند و با اتکا به ناوبری اینرسیایی، سامانه DVL، ناوبری آکوستیکی و GPS در زمان صعود به سطح، بخش عمده مأموریت خود را بهصورت مستقل و بدون نیاز به ارتباط دائمی با اپراتور انجام دهد. تجهیز به سونار تصویربرداری جانبی، حسگرهای دقیق محیطی و سامانههای ثبت داده از مهمترین قابلیتهای آن است.
زهپاد بهغنیمتگرفتهشده توسط نیروی دریایی سپاه از همین خانواده بوده و اکنون در اختیار متخصصان این نیرو قرار دارد.
اهمیت این غنیمت تنها به خود سامانه محدود نمیشود؛ حافظه مأموریت، مسیرهای ثبتشده، دادههای سوناری، الگوی جستوجو، تنظیمات ناوبری و پیکربندی نرمافزاری آن میتواند تصویر دقیقی از نحوه فعالیت زیرسطحیهای بدونسرنشین آمریکا در تنگه هرمز ارائه کند و از منظر شناخت تاکتیکها، شیوه جمعآوری اطلاعات و الگوهای عملیاتی این سامانهها، ارزش اطلاعاتی قابلتوجهی داشته باشد.
«REMUS 600» یک زیرسطحی خودکار پیشرفته و بدونسرنشین آمریکایی است که برای مأموریتهای شناسایی زیرآبی، نقشهبرداری بستر دریا، کشف و طبقهبندی مین، جمعآوری دادههای محیطی و... طراحی شده است.
به گزازش خبرگزاری مهر، «REMUS 600» که امروز توسط نیروی دریایی سپاه شکار شد، یک زیرسطحی خودکار پیشرفته و بدونسرنشین آمریکایی است که برای مأموریتهای شناسایی زیرآبی، نقشهبرداری بستر دریا، کشف و طبقهبندی مین، جمعآوری دادههای محیطی و جستوجوی اهداف زیرسطحی طراحی شده است.
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