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۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۳

دمای هوای خوزستان تا پایان هفته کاهش محسوسی خواهد داشت

دمای هوای خوزستان تا پایان هفته کاهش محسوسی خواهد داشت

اهواز - مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: دمای بیشینه در سطح استان تا روز پنجشنبه بین چهار تا ۶ درجه سانتی‌گراد کاهش می‌یابد.

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در بررسی نقشه‌های پیش‌بینی هواشناسی طی امروز و روز سه‌شنبه در مناطق شمال غربی، غربی، جنوب غربی و بخش‌هایی از مرکز استان، سرعت وزش باد به صورت متوسط گاهی نسبتاً شدید و همراه با تندباد لحظه‌ای خواهد بود.

وی افزود: با توجه به میزان وزش باد، برخاستن گرد و غبار محلی نیز طی ساعاتی از بعد از ظهرها در این مناطق دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی استان خوزستان ادامه داد: همچنین جریانات مرطوب جنوبی تا روز سه‌شنبه سبب افزایش رطوبت و شرجی و وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در سواحل و مناطق جنوبی، جنوب شرقی و تا حدودی مرکزی استان خواهد شد.

سبزه‌زاری تصریح کرد: در شبانه‌روز گذشته شوش با دمای ۴۷.۶ و ایذه با دمای ۱۹.۶ درجه سانتی‌گراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

وی در پایان گفت: در شبانه‌روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۴ و کمینه دمای ۲۴.۳ درجه سانتی‌گراد رسیده است.

کد مطلب 6960272

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