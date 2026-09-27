دمای هوای خوزستان تا پایان هفته کاهش محسوسی خواهد داشت

محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در بررسی نقشههای پیشبینی هواشناسی طی امروز و روز سهشنبه در مناطق شمال غربی، غربی، جنوب غربی و بخشهایی از مرکز استان، سرعت وزش باد به صورت متوسط گاهی نسبتاً شدید و همراه با تندباد لحظهای خواهد بود.
وی افزود: با توجه به میزان وزش باد، برخاستن گرد و غبار محلی نیز طی ساعاتی از بعد از ظهرها در این مناطق دور از انتظار نیست.
مدیرکل هواشناسی استان خوزستان ادامه داد: همچنین جریانات مرطوب جنوبی تا روز سهشنبه سبب افزایش رطوبت و شرجی و وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در سواحل و مناطق جنوبی، جنوب شرقی و تا حدودی مرکزی استان خواهد شد.
سبزهزاری تصریح کرد: در شبانهروز گذشته شوش با دمای ۴۷.۶ و ایذه با دمای ۱۹.۶ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند.
وی در پایان گفت: در شبانهروز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۴ و کمینه دمای ۲۴.۳ درجه سانتیگراد رسیده است.
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