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۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۰

شناسنامه نمادین شهید نوجوان «محمد بحرانی» به پدرش اهدا شد

شناسنامه نمادین شهید نوجوان «محمد بحرانی» به پدرش اهدا شد

بوشهر- همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، شناسنامه نمادین شهید نوجوان محمد بحرانی که در جریان حملات آمریکا به جزیره لاوان به شهادت رسید، به پدر این شهید والامقام اهدا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر ظهر یکشنبه در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، جانبازان و ایثارگران، اظهار کرد : شهدا با نثار جان خود، عزت، امنیت و سربلندی ایران اسلامی را رقم زدند و زنده نگه داشتن یاد و نام آنان وظیفه‌ای همگانی و فرهنگی است.

حیدر عمرانی با اشاره به جایگاه هویتی اسناد سجلی در حفظ و ثبتِ بخشی از تاریخ زندگی افراد، افزود: صدور و اهدای شناسنامه‌های نمادین شهدا یکی از اقدامات فرهنگی ثبت احوال در راستای پاسداشت نام و یاد شهیدان و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل‌های آینده است.

وی ادامه داد: شناسنامه هر شهید تنها یک سند هویتی نیست، بلکه می‌تواند یادآور زندگی، رشادت و ایثار انسان‌هایی باشد که برای دفاع از میهن و ارزش‌های اسلامی از جان خود گذشتند. ثبت احوال در کنار مأموریت‌های تخصصی و قانونی خود، تلاش دارد از ظرفیت هویتی و فرهنگی این سازمان برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نیز بهره بگیرد.

عمرانی با اشاره به شهادت محمد بحرانی، شهید نوجوان در جریان حملات آمریکا به جزیره لاوان، خاطرنشان کرد: یاد و نام این شهید و سایر شهدای والامقام باید در حافظه تاریخی جامعه ماندگار بماند و نسل نوجوان و جوان امروز با فداکاری‌ها و ازخودگذشتگی‌های شهدا بیش از پیش آشنا شوند.

با حضور نماینده ولی‌فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران، معاون سیاسی فرماندار دیر و مدیرکل منابع طبیعی استان، روسای ادارات ثبت احوال دیر و بوشهر برگزار شد، شناسنامه نمادین شهید محمد بحرانی به پاسداشت مقام شامخ شهدا و در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، توسط حیدر عمرانی، مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر به پدر این شهید که خود از جانبازان سرافراز میهن اسلامی است اهدا شد.

کد مطلب 6960244

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