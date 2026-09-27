شناسنامه نمادین شهید نوجوان «محمد بحرانی» به پدرش اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر ظهر یکشنبه در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، جانبازان و ایثارگران، اظهار کرد : شهدا با نثار جان خود، عزت، امنیت و سربلندی ایران اسلامی را رقم زدند و زنده نگه داشتن یاد و نام آنان وظیفهای همگانی و فرهنگی است.
حیدر عمرانی با اشاره به جایگاه هویتی اسناد سجلی در حفظ و ثبتِ بخشی از تاریخ زندگی افراد، افزود: صدور و اهدای شناسنامههای نمادین شهدا یکی از اقدامات فرهنگی ثبت احوال در راستای پاسداشت نام و یاد شهیدان و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسلهای آینده است.
وی ادامه داد: شناسنامه هر شهید تنها یک سند هویتی نیست، بلکه میتواند یادآور زندگی، رشادت و ایثار انسانهایی باشد که برای دفاع از میهن و ارزشهای اسلامی از جان خود گذشتند. ثبت احوال در کنار مأموریتهای تخصصی و قانونی خود، تلاش دارد از ظرفیت هویتی و فرهنگی این سازمان برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نیز بهره بگیرد.
عمرانی با اشاره به شهادت محمد بحرانی، شهید نوجوان در جریان حملات آمریکا به جزیره لاوان، خاطرنشان کرد: یاد و نام این شهید و سایر شهدای والامقام باید در حافظه تاریخی جامعه ماندگار بماند و نسل نوجوان و جوان امروز با فداکاریها و ازخودگذشتگیهای شهدا بیش از پیش آشنا شوند.
با حضور نماینده ولیفقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران، معاون سیاسی فرماندار دیر و مدیرکل منابع طبیعی استان، روسای ادارات ثبت احوال دیر و بوشهر برگزار شد، شناسنامه نمادین شهید محمد بحرانی به پاسداشت مقام شامخ شهدا و در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، توسط حیدر عمرانی، مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر به پدر این شهید که خود از جانبازان سرافراز میهن اسلامی است اهدا شد.
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