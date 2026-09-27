شکار دومین زهپاد [زیرسطحی] ارتش تروریستی آمریکا در تنگه هرمز

به گزارش خبرگزاری مهر، نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از شکار دومین زهپاد [زیرسطحی] ارتش تروریستی آمریکا در تنگهٔ هرمز خبر داد.

این زهپاد از نوع یکی از زیرسطحی های هوشمند و پیشرفته با نامRemus 600 «ریموس ۶۰۰» است.

متن اطلاعیه به شرح ذیل است:



بسم الله الرحمن الرحیم



وَأُخْرَیٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَیْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا ۚ وَکَانَ اللَّهُ عَلَیٰ کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرًا

و [غنیمت ها و پیروزی های] دیگر [ی هست] که شما تا کنون بر آنها دست نیافته اید، بی تردید خدا بر آنها احاطه دارد [و به آسانی می تواند در دسترس شما قرار دهد]؛ و خدا همواره بر هر کاری تواناست.

*آیه ۲۱ سوره مبارک فتح*



رزمندگان نیروی دریایی سپاه، به یاری خداوند متعال، طی یک اقدام هماهنگ و پیچیده با اشراف اطلاعاتی و جنگ الکترونیک، توانستند یک فروند زهپاد پیشرفتهٔ ارتش تروریستی آمریکا را که به منظور جاسوسی در تنگهٔ هرمز فعالیت داشت، به دام بیندازند.



این زهپاد از نوع یکی از زیرسطحی های هوشمند و پیشرفته با نامRemus 600 «ریموس ۶۰۰» بوده که توسط رزمندگان نیروی دریایی سپاه به غنیمت گرفته شده و اکنون در اختیار متخصصان این نیرو، به منظور بازیابی اطلاعات آن، قرار گرفته است.



نیروی دریایی سپاه با قاطعیت اعلام میکند تنگهٔ هرمز مسدود است و در برابر تحرکات خطرناک و تردد از مسیرهای غیرمجاز در تنگهٔ هرمز، با اقتدار و بی وقفه در حال برخورد هستیم.



«وَ مَا النَّصْرُ إِلّا مِنْ عِنْدِ اللهِ الْعَزیزِ الْحَکیمِ»