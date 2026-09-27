سرهنگ خانجانی: دفاع مقدس یک فرهنگ مبتنی بر ایثار و ازخودگذشتگی است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی خانجانی شامگاه یکشنبه در مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی (ره)، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای دفاع مقدس، شهدای امنیت و شهدای مدافع حرم، اظهار کرد: هفته دفاع مقدس فرصت ارزشمندی برای بازخوانی حماسهها و درسهایی است که ملت ایران در طول سالهای گذشته از مقاومت و ایستادگی آموخته است.
وی با اشاره به اینکه دفاع مقدس تنها یک رویداد نظامی نبود، افزود: دفاع مقدس به تعبیر رهبر معظم انقلاب یک دانشگاه بود و هر بار که صفحات این دانشگاه را ورق میزنیم، با درسهای جدیدی از ایثار، مقاومت، مدیریت، شجاعت و فداکاری مواجه میشویم.
فرمانده تیپ ۲۱۶ زرهی شهید مخبری زنجان ادامه داد: همین درسها و تجربیات بود که جمهوری اسلامی ایران را به جایگاهی رسانده است که قدرتهای بزرگ در برابر اراده و عظمت ملت ایران ناچار به پذیرش توانمندیهای این ملت هستند.
دفاع مقدس محدود به یک مقطع تاریخی نیست
خانجانی با بیان اینکه دفاع مقدس را نباید تنها به هشت سال جنگ تحمیلی محدود کرد، گفت: دفاع مقدس یک سلسله تاریخی است که ریشه در فرهنگ عاشورا و ایستادگی در برابر ظلم دارد و در مقاطع مختلف، شکل و شیوه آن متناسب با نوع تهدیدها تغییر کرده است.
وی تصریح کرد: دفاع مقدس امروز نیز ادامه دارد، اما نوع تهدیدها تغییر کرده است؛ زمانی تهدید اصلی، جنگ سخت و نظامی بود، اما امروز در کنار تهدید نظامی، با جنگ فرهنگی، اقتصادی، سایبری، رسانهای و شناختی نیز مواجه هستیم.
فرمانده تیپ ۲۱۶ زرهی شهید مخبری زنجان با اشاره به پیوند فرهنگ دفاع مقدس با فرهنگ عاشورا، افزود: اگر ویژگیهای ایثار، شجاعت، وفاداری و ازخودگذشتگی را در حادثه کربلا مشاهده میکنیم، نمونههای همین ویژگیها را در دفاع مقدس هشت ساله و در دفاع از انقلاب اسلامی در مقاطع مختلف نیز شاهد بودهایم.
فرهنگ عاشورا حلقه اتصال جهادهای مقدس است
خانجانی خاطرنشان کرد: حادثه کربلا برای مسلمانان درسهای بزرگی داشت و همان درسها در دفاع مقدس نیز تکرار شد؛ از این رو باید دفاع مقدس را در امتداد فرهنگ عاشورا و جهاد در راه حق و مقابله با ظلم و باطل مورد توجه قرار داد.
وی با اشاره به نمونههایی از ایثار و فداکاری شهدا اظهار کرد: اگر در واقعه کربلا حضرت عباس (ع) نماد وفاداری و فداکاری بود، در دوران دفاع مقدس نیز شهید عباس دوران با شجاعت و فداکاری خود حماسه آفرید و امروز نیز شهدای نیروهای مسلح با ادامه همین مسیر، برای دفاع از کشور و مردم جان خود را تقدیم کردهاند.
فرمانده تیپ ۲۱۶ زرهی شهید مخبری زنجان ادامه داد: همانگونه که در کربلا مسلم بن عقیل در مظلومیت به شهادت رسید، در دوران دفاع مقدس نیز شهدای غواص دستبسته نماد مظلومیت و ایستادگی بودند و امروز نیز شهدای نیروهای مسلح در مسیر دفاع از کشور و ملت، با همین روحیه در برابر تهدیدها ایستادگی میکنند.
وی افزود: در کربلا زهیرها و حبیبها حضور داشتند و در دوران دفاع مقدس نیز رزمندگان خطشکن و نیروهای تخریب با ایثار خود مسیر را برای دیگر رزمندگان باز میکردند و امروز نیز این فرهنگ در میان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ادامه دارد.
خانجانی با تأکید بر ضرورت شناخت تهدیدهای جدید، گفت: امروز دشمن تنها از طریق ابزار نظامی وارد میدان نمیشود، بلکه جنگ سایبری، اقتصادی، فرهنگی، رسانهای، دیپلماتیک و شناختی را نیز دنبال میکند.
وی با اشاره به گسترش فضای مجازی افزود: در شرایط کنونی باید نسبت به عملیات روانی و جنگ شناختی دشمن هوشیار باشیم و هر صدا و ندایی را بدون شناخت و بررسی نپذیریم.
فرمانده تیپ ۲۱۶ زرهی شهید مخبری زنجان تأکید کرد: دشمن در جنگ شناختی تلاش میکند ادراک جامعه را تحت تأثیر قرار دهد و در چنین شرایطی بصیرت، هوشیاری و شناخت درست مسائل اهمیت بسیار زیادی دارد.
وحدت مردم و نیروهای مسلح پشتوانه اقتدار کشور است
خانجانی مهمترین عامل تقویت قدرت دفاعی کشور را وحدت مردم و نیروهای مسلح دانست و گفت: آنچه امروز حلقه وصل مردم و نیروهای مسلح است، وحدت و همدلی است و نیروهای مسلح به پشتوانه مردم میتوانند در برابر تهدیدها ایستادگی کنند.
وی با اشاره به حضور مردم در صحنههای مختلف انقلاب اسلامی افزود: مردم ایران در سختترین شرایط در کنار نظام و انقلاب ایستادهاند و همین حضور و پشتیبانی موجب قوت قلب نیروهای مسلح برای انجام مأموریتهای خود شده است.
فرمانده تیپ ۲۱۶ زرهی شهید مخبری زنجان با بیان اینکه نیروهای مسلح در نقاط مختلف کشور در شرایط سخت مشغول انجام مأموریت هستند، گفت: نیروهای مسلح در مناطق گرم و سخت جنوب، مناطق غرب و شمال غرب کشور و دیگر نقاط، با تکیه بر حمایت مردم به انجام وظایف خود ادامه میدهند.
خانجانی با قدردانی از مردم استان زنجان و تأکید بر نقش آنان در پشتیبانی از نیروهای مسلح، خاطرنشان کرد: نیروهای مسلح به پشتوانه مردم در میدان حضور دارند و امیدواریم با عنایت خداوند و ادامه وحدت و همدلی مردم و نیروهای مسلح، پیروزی حق بر باطل و سربلندی انقلاب اسلامی رقم بخورد.
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