به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های هندبال نونهالان پسر منطقه ۵ که با میزبانی شهرستان شهرکرد آغاز شده بود، پس از دو روز جدال سخت و نمایش چشم‌گیر استعدادهای نوپای هندبال، با قهرمانی تیم‌ فولاد مبارکه سپاهان به پایان رسید.

این رقابت‌ها که با هدف ارتقای سطح کیفی و رعایت استانداردهای فنی آغاز شده بود، شاهد تقابل‌های نزدیک میان تیم‌های برتر منطقه بود.

در نهایت، پس از پایان تمامی دیدارهای برنامه‌ریزی شده، تیم‌ «فولاد مبارکه سپاهان» با نمایش مقتدرانه و تسلط بر جریان بازی‌ها، موفق شد جایگاه نخست و عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات را از آن خود کنند.

در این رقابت‌ها تیم «ذوب‌آهن اصفهان» در رده دوم قرار گرفت و تیم استان «قم» توانست جایگاه سوم را کسب نماید.

تیم میزبان، «شهرکرد» نیز با حضور در این تورنمنت و نمایش سخت‌کوشانه در برابر رقبای قدرتمند، مقام چهارم را به دست آورد.

حضور در جمع چهار تیم برتر منطقه، گامی امیدوارکننده برای نسل جدید هندبالیست‌های شهرکرد محسوب می‌شود.

لازم به ذکر است که در ابتدای برگزاری این مسابقات، فرامرز می‌آبادی (رئیس مرکز نظارت و ارزیابی مناطق ۸گانه هندبال کشور) سطح آمادگی شهرکرد در زمینه‌های اسکان و داوری را مطلوب و قابل تقدیر عنوان کرده بود؛ موضوعی که در نهایت منجر به برگزاری روان و موفق بازی‌ها در سالن تختی گردید و محیطی شایسته برای رقابت نونهالان فراهم آورد.