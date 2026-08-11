به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالوهاب حسنوند ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طی چهار ماهه نخست سال جاری، کارآگاهان سایبری مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا با بهره‌گیری از توان تخصصی و واکنش‌های سریع، موفق شدند مبلغ ۲ هزار و ۳۴۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال از وجوه متعلق به قربانیان جرایم سایبری را شناسایی و در حساب‌های مشکوک مسدود کنند.

حسنوند با اشاره به تداوم فرآیندهای قانونی جهت بازگشت این دارایی‌ها به صاحبان اصلی آن‌ها، تاکید کرد که شناسایی و دستگیری شبکه‌های کلاهبرداری سایبری در اولویت اصلی قرار دارد. وی اقدامات صورت گرفته را نشانه دقت و اشراف اطلاعاتی بالای نیروهای پلیس فتا در مقابله با تهدیدات فضای مجازی دانست.

افزایش اعتماد عمومی به مرکز فوریت‌های سایبری

فرمانده انتظامی اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود به تحلیل آماری روند جرایم و اقدامات حفاظتی پرداخت و افزود: مقایسه آمار چهار ماهه نخست سال جاری با مدت مشابه سال گذشته نشان‌دهنده تحولات مهمی در سطح آگاهی عمومی است. میزان تماس شهروندان با مرکز فوریت‌های سایبری ۲۹.۴ درصد افزایش یافته است.

وی گفت: همچنین در همین راستا، مسدودسازی حساب‌های بانکی مرتبط با کلاهبرداران ۲۳ درصد و شناسایی و مسدودسازی خطوط تلفن همراه مورد استفاده مجرمان نیز ۱۳.۲۵ درصد رشد داشته است.

سردار حسنوند این آمار را نشان‌دهنده افزایش اعتماد مردم به پلیس و اهمیت گزارش‌دهی سریع در جلوگیری از خسارات بیشتر دانست.

هشدار جدی درباره فیشینگ و خرید اینترنتی

این مقام ارشد انتظامی با تأکید بر ضرورت پیشگیری، نسبت به روش‌های رایج کلاهبرداری هشدار داد.

سردار حسنوند خاطرنشان کرد: شهروندان باید در فضای مجازی هوشیار باشند، هرگز بر روی لینک‌های ناشناس و آلوده به فیشینگ کلیک نکنید و در معاملات اینترنتی، تا پیش از مشاهده و تحویل کالا، از واریز وجه به حساب فروشنده خودداری کنند.

وی برای برخورد سریع با تهدیدات، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک یا وقوع جرم، بلافاصله با شماره «۰۹۶۳۸۰» (مرکز فوریت‌های سایبری) تماس حاصل کنند تا امکان مسدودسازی سریع حساب‌ها و افزایش احتمال بازگشت وجوه فراهم شود.