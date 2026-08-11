نگهدار حسین‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ضرورت ارتباط مستقیم مدیران با مردم اظهار کرد: دیدار و گفت‌وگوی بدون واسطه با شهروندان، یکی از راه‌های مؤثر برای شناسایی دقیق مسائل و مشکلات مردم و تسریع در روند رسیدگی به مطالبات آنان است.

وی افزود: در همین راستا، دیدار بخشدار ویژه خارگ با شهروندان به صورت مستمر و هفتگی در روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه برگزار می‌شود و شهروندان می‌توانند مسائل، مشکلات و درخواست‌های خود را به صورت مستقیم مطرح کنند.

بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: در این دیدارها، ضمن بررسی درخواست‌های مردم، موضوعات مطرح‌شده در حوزه‌های مختلف برای پیگیری به دستگاه‌ها و مجموعه‌های مرتبط ارجاع می‌شود و روند رسیدگی به مطالبات شهروندان نیز دنبال خواهد شد.

حسین‌پور خاطرنشان کرد: مردم ولی‌نعمتان نظام هستند و شنیدن مطالبات آنان و تلاش برای حل مشکلات، از مهم‌ترین وظایف مسئولان است. تلاش مجموعه بخشداری ویژه خارگ بر این است که با تقویت ارتباط مستقیم با مردم، مسائل جزیره با سرعت و جدیت بیشتری پیگیری شود.