بخشدار ویژه خارگ: خدمات تأمین اجتماعی در جزیره ارتقا یابد

به گزارش خبرنگار مهر، نگهدار حسین‌پور صبح یکشنبه با حضور در اداره تأمین اجتماعی جزیره خارگ ضمن بازدید از واحدهای مختلف، روند ارائه خدمات به بیمه‌شدگان، بازنشستگان، کارفرمایان و جامعه کارگری را از نزدیک مورد بررسی قرار داد و با کارکنان و مراجعان به گفت‌وگو نشست.

بخشدار ویژه خارگ در حاشیه این بازدید با بیان اینکه تأمین اجتماعی یکی از مهم‌ترین دستگاه‌های خدمت‌رسان کشور است، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از امنیت شغلی، آرامش خاطر کارگران، بازنشستگان و خانواده‌های آنان به کیفیت خدمات این سازمان وابسته است و از این رو، تکریم ارباب‌رجوع، پاسخگویی مؤثر و تسریع در رسیدگی به درخواست‌های مردم باید همواره در اولویت قرار گیرد.

وی با اشاره به جایگاه ویژه جزیره خارگ در اقتصاد ملی افزود: خارگ به عنوان مهم‌ترین پایانه صادرات نفت کشور و یکی از راهبردی‌ترین مناطق اقتصادی ایران، میزبان هزاران نفر از کارکنان صنعت نفت، گاز و پتروشیمی است؛ بنابراین ارائه خدمات مطلوب، سریع و در شأن مردم این جزیره، ضرورتی انکارناپذیر است.

بخشدار ویژه خارگ با تأکید بر لزوم هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی گفت: خدمت صادقانه به مردم، سرمایه اجتماعی نظام را تقویت می‌کند و همه مدیران باید با حضور میدانی، ارتباط مستقیم با شهروندان و پیگیری مستمر مطالبات آنان، زمینه افزایش رضایتمندی عمومی را فراهم کنند.

وی همچنین از تلاش‌های کارکنان اداره تأمین اجتماعی خارگ در ارائه خدمات به بیمه‌شدگان و بازنشستگان قدردانی کرد و خواستار بهره‌گیری هرچه بیشتر از ظرفیت‌های الکترونیکی، کاهش زمان انتظار مراجعان و تسهیل فرآیندهای اداری شد.

در پایان این بازدید، مسائل و مطالبات مطرح‌شده از سوی کارکنان و مراجعان مورد بررسی قرار گرفت و بخشدار ویژه خارگ بر پیگیری موضوعات مطرح‌شده و رفع موانع موجود با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تأکید کرد.