۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۴۹

میز خدمت در خارگ برگزار شد

خارگ- بخشدار ویژه خارگ از برگزاری میز خدمت در خلال برگزاری نماز جمعه این جزیره خبر داد.

نگهدار حسین پور در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری میز خدمت مشترک اداره بندر و دریانوردی خارگ و اداره محیط زیست در مصلی امام جمعه این جزیره خبر داد.

وی با اشاره به هدف این میز خدمت گفت: این برنامه با هدف پاسخگویی مستقیم به مشکلات و درخواست‌های شهروندان و تقویت ارتباط میان مردم و دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

بخشدار ویژه خارگ افزود: شهروندان می‌توانند مسائل خود را در حوزه بندری، دریانوردی و محیط زیست مطرح کنند و کارشناسان مربوطه پاسخ‌های لازم را ارائه می‌دهند تا روند حل مشکلات تسریع شود.

وی تأکید کرد: برگزاری چنین میزهای خدمت موجب افزایش رضایتمندی مردم و ارتقای سطح تعامل مردم با نهادهای دولتی و اجرایی خواهد شد و روند خدمت‌رسانی را شفاف‌تر می‌کند.

