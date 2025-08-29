میز خدمت در خارگ برگزار شد

نگهدار حسین پور در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری میز خدمت مشترک اداره بندر و دریانوردی خارگ و اداره محیط زیست در مصلی امام جمعه این جزیره خبر داد.

وی با اشاره به هدف این میز خدمت گفت: این برنامه با هدف پاسخگویی مستقیم به مشکلات و درخواست‌های شهروندان و تقویت ارتباط میان مردم و دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

بخشدار ویژه خارگ افزود: شهروندان می‌توانند مسائل خود را در حوزه بندری، دریانوردی و محیط زیست مطرح کنند و کارشناسان مربوطه پاسخ‌های لازم را ارائه می‌دهند تا روند حل مشکلات تسریع شود.

وی تأکید کرد: برگزاری چنین میزهای خدمت موجب افزایش رضایتمندی مردم و ارتقای سطح تعامل مردم با نهادهای دولتی و اجرایی خواهد شد و روند خدمت‌رسانی را شفاف‌تر می‌کند.