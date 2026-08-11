دبیرخانه کنوانسیون تهران باید به کشورهای ساحلی خزر بازگردد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حفاظت محیط زیست، سمیه رفیعی در مراسم روز ملی دریای خزر که روز سه‌شنبه در سالن همایش‌های بین‌المللی سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، اظهار کرد: پنج کشور ساحلی دریای کاسپین در چارچوب کنوانسیون تهران درباره مسائل مرتبط با حفاظت از این پهنه آبی به توافق رسیده‌اند و چهار پروتکل ذیل این کنوانسیون نیز در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی و تصویب قرار گرفته است.



وی افزود: با وجود اقدامات انجام‌شده، برای رسیدن به هماهنگی کامل میان کشورهای ساحلی همچنان جای کار وجود دارد و همه پنج کشور باید با هدفی مشترک، حفاظت از دریای خزر و مقابله با آسیب‌هایی را که این پهنه آبی با آن مواجه است، در اولویت برنامه‌ریزی‌های خود قرار دهند.



رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس ادامه داد: دریای خزر تحت تأثیر تحولات اقلیمی، آب‌وهوایی، طبیعی و مداخلات انسانی قرار دارد و هر آسیبی که به این دریا وارد شود، هر پنج کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد و خسارات ناشی از آن می‌تواند جبران‌ناپذیر باشد.



رفیعی با اشاره به موضوع استقرار دبیرخانه کنوانسیون تهران گفت: این کنوانسیون موضوعیت منطقه‌ای دارد و به نظر می‌رسد دبیرخانه آن باید در یکی از کشورهای عضو و همسایه دریای کاسپین مستقر باشد. این موضوع در دوره‌های قبلی مجلس نیز پیگیری شده و می‌تواند بار دیگر در دستور کار قرار گیرد.



وی افزود: استقرار دبیرخانه کنوانسیون تهران در یکی از کشورهای ساحلی خزر می‌تواند به تقویت همکاری میان کشورهای عضو و پیگیری مؤثرتر تعهدات مشترک کمک کند.



رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با اشاره به آثار فرامرزی مشکلات زیست‌محیطی در منطقه اظهار کرد: بخشی از گرد و غبار و سایر چالش‌های محیط زیستی الزاماً منشأ داخلی ندارد و ممکن است از خارج مرزهای یک کشور، کشورهای دیگر را تحت تأثیر قرار دهد؛ بنابراین همکاری صادقانه و متعهدانه میان کشورهای منطقه می‌تواند حجم زیادی از این خسارات را کاهش یا مدیریت کند.



رفیعی بر اجرای پروژه‌های مشترک محیط زیستی تأکید کرد و گفت: حتی اگر امکان تعریف و اجرای یک پروژه مشترک میان هر پنج کشور وجود نداشته باشد، می‌توان همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه را برای اجرای پروژه‌های مشترک دنبال کرد.



وی همچنین با اشاره به مداخلات انسانی در حوضه آبریز خزر گفت: سدسازی‌های متعدد و بهره‌برداری بیش از حد از منابع آب می‌تواند حیات دریای خزر را تحت تأثیر قرار دهد و لازم است کشورهای عضو نسبت به تعهدات خود در چارچوب پروتکل‌های کنوانسیون تهران، از جمله در زمینه تنوع زیستی و ارزیابی اثرات زیست‌محیطی، متعهد باشند.



رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس گفت: روز ملی دریای خزر فرصت مناسبی برای تجدید عهد و تأکید دوباره بر حفاظت و زیست پایدار این پهنه آبی است و در کنار اجرای تعهدات، نظارت بر حسن اجرای آن‌ها نیز باید مورد توجه جدی قرار گیرد.