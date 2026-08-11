برگزاری آزمون سراسری خوشنویسی انجمن خوشنویسان ایران در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون سراسری خوشنویسی انجمن خوشنویسان ایران در استان لرستان طی روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه، چهارم، پنجم و ششم شهریورماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد و هنرجویان در رشته‌ها و سطوح مختلف برای ارزیابی توانمندی‌های هنری خود در این آزمون شرکت می‌کنند.

برنامه سه‌روزه آزمون خوشنویسی

بر اساس برنامه اعلام‌شده، در روز چهارشنبه چهارم شهریورماه آزمون خط تحریری در سه سطح مبتدی، تکمیلی و پیشرفته برگزار خواهد شد.

در روز پنجشنبه پنجم شهریورماه نیز هنرجویان رشته خوشنویسی در سطوح مقدماتی و متوسط و هنرجویان رشته کتابت در سطوح عالی و ممتاز مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

همچنین آزمون‌های روز جمعه ششم شهریورماه به رشته‌های نستعلیق در سطوح عالی و ممتاز، شکسته‌نستعلیق و ثلث در سطوح عالی و ممتاز و نسخ اختصاص دارد.

سنجش و ارتقای سطح هنری هنرجویان

آزمون سراسری انجمن خوشنویسان ایران هر سال با هدف ارزیابی سطح هنری هنرجویان، سنجش میزان پیشرفت و تعیین سطح آنان در رشته‌ها و درجات مختلف برگزار می‌شود.

آثار هنرجویان پس از برگزاری آزمون و طی فرآیند تصحیح و ارزیابی، توسط دبیرخانه انجمن خوشنویسان ایران بررسی خواهد شد و نتایج نهایی پس از پایان مراحل کارشناسی اعلام می‌شود.

برگزاری این آزمون در لرستان، فرصتی برای ارزیابی ظرفیت‌های هنری هنرجویان استان و فراهم کردن زمینه ارتقای آنان در مسیر حرفه‌ای خوشنویسی به شمار می‌رود.