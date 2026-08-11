به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی که برای شرکت در اجلاس بریکس به هندوستان سفر کرده است، ضمن تقدیر از تلاشهای این کشور در مدت ریاست بریکس افزود: همکاریهای خوبی بین کشور ما و هندوستان در زمینههای پولی، بانکی و اقتصاد دیجیتال آغاز شده است.
رئیسکل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: اجلاس بریکس مهمترین فرصت برای دیدار با مقامات کشورهای عضو بریکس است که کشورمان بیشترین تبادلات و تعاملات پولی و بانکی را با آنها دارد.
همتی درخصوص مذاکرات بین اعضا در راستای همکاریهای پولی و مالی اظهار داشت: ما معتقدیم کشورهای عضو بریکس میتوانند با پولهای ملی با یکدیگر تبادلات تجاری داشته باشند و به دنبال این هستیم که همکاریهای پولی به صورت دوجانبه و سهجانبه با اعضا داشته باشیم.
نظر شما