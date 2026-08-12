علی سالاری مقدم مسئول کانون عکس انجمن هنرهای نمایشی استان تهران شد

به گزارش خبرنگار مهر، این انتصاب در حاشیه نشست صمیمی مسئولان انجمنهای هنرهای نمایشی استان تهران که به میزبانی شهرستان پاکدشت برگزار شد، صورت گرفت.
حمید صفار، مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی استان تهران، در تشریح این انتخاب، تجربه، تعهد، اخلاق حرفهای و سوابق اجرایی و هنری علی سالاری مقدم در حوزه عکاسی و هنرهای نمایشی را از مهمترین شاخصههای وی برای پذیرش این مسئولیت عنوان کرد.
وی با اشاره به ظرفیتهای موجود در شهرستانهای استان تهران، بر ضرورت تعامل و ارتباط مؤثر میان کانون عکس و دفاتر انجمنهای هنرهای نمایشی شهرستانها تأکید کرد و گفت: برگزاری دورههای تخصصی عکاسی تئاتر، آموزش، استعدادیابی و حمایت از علاقهمندان و استعدادهای جوان این حوزه باید در دستور کار قرار گیرد.
مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی استان تهران ابراز امیدواری کرد کانون عکس با بهرهگیری از ظرفیت هنرمندان و عکاسان استان بتواند در ارتقای سطح کیفی عکاسی تئاتر، شناسایی استعدادهای جدید و ثبت و مستندسازی رویدادهای نمایشی استان نقش مؤثری ایفا کند.
در ادامه این نشست، علی سالاری مقدم ضمن قدردانی از اعتماد مجموعه انجمن هنرهای نمایشی استان تهران، بر تدوین و اجرای برنامههای هدفمند برای توسعه فعالیتهای کانون عکس تأکید کرد.
وی با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت هنرمندان و عکاسان شهرستانهای استان تهران اظهار داشت: تلاش خواهیم کرد با همراهی مسئولان دفاتر انجمنهای هنرهای نمایشی شهرستانها، زمینه شناسایی استعدادها، آموزش تخصصی و تقویت جایگاه عکاسی تئاتر در استان تهران فراهم شود.
سالاری مقدم افزود: امیدواریم با همکاری هنرمندان و مسئولان انجمنهای شهرستانها بتوانیم در این حوزه اتفاقات مؤثر و ماندگاری رقم بزنیم.
سوابق اجرایی و هنری
علی سالاری مقدم در کارنامه خود سوابق و فعالیتهای مختلفی در حوزه فرهنگ، هنر، رسانه و آموزش دارد که از جمله آنها میتوان به مدیر خانه هنر ایرانیان جنوب شرق استان تهران، دبیر شورای انجمن روابط عمومی ایران در جنوب شرق استان تهران، مسئول خانه مطبوعات شهرستان قرچک، مدیر و مؤسس آموزشگاه فنی و حرفهای کارنامه سینما و مربی و مدرس عکاسی، فن بیان و بازیگری پایه اشاره کرد.
انتصاب سالاری مقدم به عنوان مسئول کانون عکس انجمن هنرهای نمایشی استان تهران، با هدف توسعه فعالیتهای تخصصی در حوزه عکاسی تئاتر، آموزش و استعدادیابی هنرمندان این عرصه در سطح استان تهران انجام شده است.
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